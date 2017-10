Jöhet a jóságos terminátor

Az AlphaGo újabb változata emberi közreműködés nélkül sajátította el a go társasjátékot, amely egy távol-keleti, több ezer éves múltú stratégiai társasjáték. A Google DeepMind által kifejlesztett számítógépes goprogram két éve először győzött profi gojátékos ellen – olvasható a Nature tudományos lapban. Most azonban a legnagyobb gomester, a kínai Ko Csie is alulmaradt.

Ez csupán a fejlesztés egy állomása volt, amely után olyan algoritmusokat részesítenek majd előnyben, amelyek hasznosabb célokra fordítják a technológiát, ilyen lehet az energiafelhasználás csökkentése vagy új gyógyszerek kifejlesztése – tudatta a DeepMind cég vezetője, Demis Hassabis. A DeepMindot több mint három éve vette meg a Google-konszern (2015 óra Alphabet Inc.).

A go társasjátékot a világ legkomplikáltabb stratégiai társasjátékának tartják. Hogy a kifejlesztett szoftver győzni tudott, az arra lehet bizonyíték, hogy a mesterséges intelligencia bizonyos feladatokra alkalmasabb lehet az embernél.