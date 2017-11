Kötelező szelfivel küzdene a Facebook a robotok és álprofilok ellen

A Facebook hamarosan, talán már jövő áprilisban arra szólítja fel a felhasználókat, hogy töltsenek fel egy képet önmagukról, amelyen jól látszik az arcuk, és így bizonyítsák, nem robotok – írja a Wired. Egy, feltehetően a tesztelés során kiszivárgott képernyőfotó tanúsága szerint a közösségi oldal azt ígéri, azonosítás után véglegesen törli a képet. Az ellenőrzött fiókot a jelek szerint zárolják, amíg az azonosítás nem történik meg.

A Wirednek küldött közleményben a Facebook lényegében elismerte, hogy fotós azonosítást tervez a különböző „gyanús tevékenységek” azonosítására és nem csak az új profilok létrehozásakor. Ezek alapján lehet, hogy már egy ismerősnek jelölés után is bekéri a szelfit az automatizált rendszer, vagy éppen akkor, ha valaki hirdetni szeretne az oldalon. A Facebook azt vizsgálja, hogy a fotó egyedi-e vagy valahonnan az internetről töltötték le.

A fotóteszt csak az egyike azoknak a módszereknek, amelyekkel a Facebook a különféle visszaéléseket akarja kiszűrni. Ilyen gyanús tevékenységnek számít például, ha valaki rendszeresen New York-i keltezéssel tesz közzé posztokat, de valójában Oroszországban tartózkodik. Ennek jelentőségét az adja, hogy a Facebook saját vizsgálata szerint is nagy tételben posztoltak és hirdettek politikai jellegű tartalmakat orosz kötődésű fiókokról az amerikai elnökválasztás idején.

Az internetes alkalmazások régóta küzdenek az adatokat gyűjtő vagy kéretlen reklámokat küldözgető robotok problémájával, amire a legismertebb megoldás az úgynevezett captcha, vagyis egy olyan szöveget tartalmazó kép, amit a gép nem, csak az emberi agy tud értelmezni. Erre viszont egyszerű megoldást fejlesztettek ki az erre szakosodott hálózatok: olcsó ázsiai munkaerőt alkalmazva oldják fel a captchákat.

A Facebook másik problémáját az álprofilok jelentik, ilyenekkel a magyar felhasználók is találkozhatnak például politikai tartalmú kommentfolyamokban. Ezeket azért hozzák létre, hogy trollkodjanak vagy kétes legalitású tartalmakat terjesszenek, esetleg ne a gazdájuknak a saját nevében kelljen befizetni a Facebook-hirdetésre szánt összeget. Mivel a Facebooknak már kétmilliárd felhasználója van, szinte lehetetlen kordában tartani ezeket.

Az arcfelismerés technológiája viszont rohamosan terjed, például az Apple is ezt használja a felhasználók azonosítására az iPhone X-nél. Kínában már szélles körben használja a rendőrség is bűnüldözési célokra, de például fizetési rendszert is kifejlesztettek, amihez elég csak a kamerába nézni, és a rendszer levonja a számlánkról az összeget.