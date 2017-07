Küszöbön a valóban működőképes kvantumszámítógép

Idén több mérföldkőként is értékelhető bejelentést tettek a régóta várt kvantumszámítógépek fejlődéséről, és talán az év végéig megjelenik az első kereskedelmi forgalomba is kerülő berendezés is. De még sok a probléma, így nem jelenthetjük ki biztosan, hogy a kvantum-számítástechnika valóban beváltja-e a hozzá fűzött világmegváltó reményeket.