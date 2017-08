Magyar tudósok értek el áttörést az Alzheimer-kór kezelésében

Áttörést ért el az Alzheimer-kór esetén jelentkező epilepszia diagnosztizálásában egy magyar kutatócsoport. Az epilepsziás működészavar korai kezelése lassíthatja az Alzheimer-kór tüneteinek súlyosbodását, és hozzájárulhat a betegek életminőségének megőrzéséhez is.

Ma Magyarországon közel kétszázezer Alzheimer-kórban szenvedő ember él, akiknek életminősége csak a korai diagnózissal és kezeléssel őrizhető meg. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek negyedénél epilepsziás rohamok mutathatók ki, a páciensek felénél epilepsziás működészavar bizonyítható – olvasható az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI) működő Alzheimer-epilepszia kutatócsoport MTI-hez eljuttatott közleményében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Nemzeti agykutatási program által támogatott magyar tudósok az agy elektromos tevékenységét huszonnégy órán keresztül regisztráló, harminckét csatornás Holter-elektroenkefalográffal (Holter-eeg) vizsgálták a kutatásban részt vevő mintegy nyolcvan betegeket, és három év alatt gyűjtött adatok elemzésével mutatták ki az összefüggést az epilepszia és az Alzheimer-kór között.

„A kutatás eredménye azért jelentős, mert az epilepsziás demens betegek állapota a többi Alzheimer-kóros beteghez viszonyítva kétszer gyorsabban romlik. Mivel az epilepszia tüneteinek enyhítésére számos gyógyszerrel rendelkezünk, ez az Alzheimer-kór ellen új terápiás támadáspont lehet” – idézi a közlemény Horváth András Attilát, a csoport kutatóorvosát. Az elsődleges eredmények azt mutatják, hogy bizonyos epilepsziaellenes gyógyszerek alkalmazásával a betegek életminősége javítható, állapotuk romlása lassítható.

Az eredményeket eddig tizenegy nemzetközi és hazai szakmai fórumon publikálták, egyebek között olyan neves orvosi folyóiratban is, mint a Journal of Alzheimer’s Disease. Idén az Európai Neurológiai Akadémia amszterdami kongresszusán mutatták be a kutatás eredményeit, neves szakértőkből álló bizottság döntése alapján a legfontosabb újdonságokat összegző szekcióban.

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben zajló kutatómunka nemzetközileg is kiemelkedik, a témával ugyanis mindössze néhány kutatócsoport foglalkozik világszerte, és speciális, koponyán belüli eeg-elvezetéseket a magyarokon kívül mindössze egy kutatócsoport végez, az Egyesült Államokban – áll a közleményben. Kiemelik: évente összesen 7,7 millió új demens beteget regisztrálnak világszerte. A demencia az egyik leggyakoribb időskori betegség, előfordulása az átlagéletkor emelkedésével évről évre nő. A demencia leggyakoribb oka az Alzheimer-kór.