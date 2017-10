Mesterséges korallzátony lett az 1943-ban elsüllyesztett hajó

A második világháború idején nem volt ritka eset egy-egy hajó elsüllyesztése, legyen az kereskedelmi vagy hadihajó. Így járt az előbbiekhez tartozó SS Macumba is Észak-Ausztrália partjainál. A korabeli beszámoló szerint két japán repülőgép mért rá végzetes találatot a hajó motorterén.

A támadásban három tengerész vesztette életét, a többieket kimentették a tengerből. Miután 74 évig nem foglalkoztak az esettel, most indultak a felfedezésére az RV Investigator kutatóhajón az ausztrál Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatószervezet) kutatói – írja a Mashable.

Miután a keresési terület szélén néhány gyanús tárgyat véltek felfedezni, a céljuk valószínűsíthető helye fölé kormányozták a hajót, ahol a szonár 40 méteres mélységben fel is fedezte a körülményekhez képest épen maradt hajó roncsait. Kamerával körülpásztázva állapították meg, hogy a roncs felületét hasznossá tette a természet, gazdag mesterséges korallzátony alakult ki rajta. Sőt, a kutatók kamerája egy kíváncsi cápáról is felvételt készített, mely úgy tűnik, őrzi is a birtokának tekintett területet.