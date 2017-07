Miért muszáj szeretni egy elavult rajzolóprogramot?

E hét elején derült ki, hogy a Windows 10 operációs rendszer őszi frissítése során elengedik az egyik legrégebbi Microsoft-program, az MS Paint kezét. Aztán a hatalmas internetes felháborodás hatására úgy döntöttek, mégis megőrzik az eszközt, amely ingyenesen lesz elérhető a Windows Store-ban. De mire fel a hatalmas szeretet, amit a felhasználók mutatnak egy elavult rajzolóprogram iránt?

Ahogy az óvodások első rajzeszköze a zsírkréta, úgy a számítógép-használók első rajzeszköze biztosan az MS Paint volt az elmúlt évtizedekben. A Microsoft-féle operációs rendszerek elengedhetetlen alapkellékeként mindig kéznél volt a munkahelyi, iskolai és otthoni gépeken. Persze bő három évtized alatt sokkal kifinomultabb képszerkesztő programok jelentek meg, de a teljesen alapvető műveletekre még mindig ez tűnt a legkézenfekvőbb és legolcsóbb megoldásnak.

Pálcikaember és krokodil felülről Barry Barber

A mai szemmel nézve modern formájában is egészen primitív, mégis rendkívül népszerű rajzolóprogram már a legelső Windows-verzióban, az 1985-ben kiadott 1.0-ban is ott volt Paintbrush néven, és azóta minden egyes verzióban meg lehetett találni valamilyen formában. A Paintbrush még csak fekete-fehérben tudott dolgozni, de a 3.0-s verzióban már színes képeket is gyárthattunk. Magyarországon a legtöbben talán ezzel találkoztak először. A Windows 98-tól kezdve a megszokott BMP-kiterjesztés mellett már JPEG, GIF és PNG formátumokban is lehetett menteni a kész alkotásokat. A Windows 7-es verziójában újabb funkciók kerültek az alkalmazásba.

Az első, hétfői Guardian-cikk után sajnálkozó felhasználók ezrei árasztották el a közösségi médiát: a lap külön cikket szentelt a beérkezett leveleknek és rajzoknak. Egy sor újság pedig a hír nyomán nekrológot közölt. A Paint egyebek mellett arra is alkalmas, hogy a teljesen amatőrtől az elképesztően ügyesig terjedő skálán egyedi műalkotásokat készítsenek vele. Ezen a blogon például Barry Barber játékfejlesztő közli a régi játékok alapján készült alkotásait.

Barry Barber játékfejlesztő viccből rajzolta le különböző videojátékok jeleneteit, mint például a fent látható Aladdinét Barry Barber

Itthon a műfaj leghíresebb képviselője Mondik Noémi, aki 2011-ben kezdett el rajzolni a program segítségével. „Magamnak készítettem az itt összegyűjtött képeket, mert nagyon nyomasztott a kispesti lakótelepi környezet, ahol felnőttem” – írja blogján. A lakótelepen túl a budapesti élet sok apró, hétköznapi szeletét, például a hármas metrót is megörökítette az utókornak. Legutóbbi projektjében összeveti a 2011-ben naponta megevett, majd lerajzolt napi kajáit az ideiekkel.

„Kezdetben semmilyen átgondolt döntés nem volt a mögött, hogy Paintben kezdtem rajzolni, csak megnyitottam, és a saját szórakoztatásomra csináltam pár egyszerűbb képet. Később elkezdtem kicsit komolyabban venni, publikálni, jobban kidolgozni őket, de akkor már élveztem a program primitívségét, és szem előtt tartottam, hogy minél jobban kihasználjam a sajátosságait. Azért szeretem, mert sokáig nehezemre esett eltávolodni a tanulmányrajzok akadémikus stílusától, de a Paint rákényszerített, hogy egyszerűbben fejezzem ki magam vizuálisan” – mondta lapunknak Mondik.

Mondik Noémi ételrajza Mondik Noémi

Szerinte nem kérdés, hogy azért ennyire népszerű ma is a program, mert praktikus és egyszerű. „Én is rengetegszer használom olyan dolgokra, amikor nem szempont az esztétikum, csak gyorsabb megmutatni valamit, mint elmagyarázni. Például bekarikázni valamit egy screenshoton. Egy átlagos felhasználónak ritkán van ennél többre szüksége” – teszi hozzá.

A hazai Paint-művészet ismert alakja nem hagyta szó nélkül az elmúlt napok híreit, egy rajzzal reagált, amelyen Bill Gates Microsoft-alapító bemászik az ablakon és a lomtárba helyezi a Paintet a teljesen eredeti és egyáltalán nem lopott Win7 operációs rendszert futtató, ötéves laptopon. „Egyébként nem rázott meg különösebben a megszűnés híre, nem gondolom pótolhatatlannak, de attól még nem értem, hogy merülhetett fel ez egy ilyen közkedvelt és hasznos dologgal kapcsolatban” – jegyezte még meg Mondik.

A program most bejelentett, majd visszavont eltüntetésének okait ott kell keresnünk, hogy a Windows 10 áprilisi frissítésében megjelent a Paint 3D, ami leginkább csak nevében emlékeztet a szeretett programra, és már ezzel is jelzi, hogy nemcsak sík, hanem háromdimenziós képek alkotására is használható. A Windows hivatalos blogján a felháborodás nyomán megjelent egy poszt, amiben arról írtak: meglepte őket, hogy mennyi rajongója van a programnak. Az eredmény az, hogy az MS Paint félig-meddig marad: nem lesz alapfelszereltség, de bárki ingyenesen letöltheti az operációs rendszerhez alkalmazásokat kínáló Windows Store-ból.