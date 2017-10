Minden hatodik ember halálát a környezetszennyezés okozza

Körülbelül kilencmillió ember idő előtti halálát okozták a környezetszennyezés formái 2015-ben: ez több, mint amennyi halálos áldozatot követelt világszerte az AIDS, az éhínség, a dohányzás, a malária, a tuberkulózis vagy az összes háború – derül ki abból a tanulmányból, amely a The Lancet című orvosi hetilap legfrissebb, csütörtöki számában jelent meg.

A kutatók szerint minden hatodik ember esetében áll összefüggésben valamilyen halált okozó betegség kialakulása a levegő, a talaj vagy a víz szennyezettségével, illetve a munkahelyi körülményekkel. Azonban arra figyelmeztetnek, hogy sok olyan jelenség van, amelynek – bár a szakemberek szerint ugyancsak ezzel a problémával áll kapcsolatban – a pontos okai egyelőre ismeretlenek, ezért a valódi szám még ennél is jóval magasabb lehet. Ráadásul sok mérgező fémre és vegyi anyagra vonatkozóan nem tartalmaz adatokat a kutatás.

Az említett kilencmillió haláleset egyébként

másfélszer több, mint a dohányzásban,

háromszor több, mint az AIDS-ben, tuberkulózisban és maláriában együttesen,

hatszor több, mint a közúti balesetekben

és tizenötször több, mint a háborúkban vagy az erőszak bármely más formája miatt elhunytak száma.

A tanulmányban kiemelték, hogy válsághelyzet alakult ki, és a folyamat komolyan veszélyezteti a társadalom fennmaradását. Philip J. Landrigan, a tanulmány vezető szerzője, a New York-i Icahn School of Medicine professzora pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a délkelet-ázsiai országokban csak a légszennyezettséggel összefüggő halálesetek száma 2050-re megduplázódhat. Azonban a kutatók úgy vélik: a közelmúlt tapasztalatai alapján – ha megvan a szükséges politikai akarat – intézkedésekkel és fejlesztésekkel felvehető a harc a környezetszennyezés ellen – írja a Guardian.

A legriasztóbb helyzet a szegényebb országokban – például Indiában, Csádon és Madagaszkáron – tapasztalható, e térségekben az összes haláleset negyede a környezet szennyezettségével hozható kapcsolatba.

A gazdagabb országokban pedig a szennyezés „modernebb” formái, tehát a fosszilis tüzelőanyagokkal és kémiai folyamatokkal összefüggő szennyezés okoz problémát. Philip J. Landrigan kiemelte, hogy óriási mértékben növekedtek az ilyen jelenségekkel összefüggő halálozások, míg a hagyományos folyamatokkal kapcsolatos esetek – az érintett országok fejlődése miatt – inkább csökkentek.

A környezetszennyezéssel összefüggő halálesetek számát tekintve a leginkább érintett tíz ország 2015-ben:

Banglades Szomália Csád Niger India Nepál Dél-Szudán Eritrea Madagaszkár Pakisztán

De Nagy-Britanniában is évi 50 ezer halálozás, az összes haláleset 8,59 százaléka áll összefüggésben a környezet szennyezettségével. Észtországban ez az érték 7,22 százalék, Szlovéniában pedig 7,94 százalék.

Azonban magasabb az arány

Csehországban (8,47 százalék),

Oroszországban (8,57 százalék),

Szlovákiában (8,95 százalék),

Magyarországon (9,72 százalék)

és Lengyelországban (10,8 százalék).

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szeptemberben azt mondta, Magyarországon évente több mint 14 ezer ember veszti idő előtt életét a légszennyezettség miatt.

A környezetszennyezéssel összefüggő halálesetek számát tekintve a legkevésbé érintett tíz ország 2015-ben:

Brunei Svédország Finnország Barbados Új-Zéland Trinidad és Tobago Kanada Izland Bahama-szigetek Norvégia

A szakemberek szerint a szennyezettség körülbelül évi 4,6 billió dolláros kárt jelent a társadalomnak, ami a globális GDP több mint 6 százalékának felel meg. „Mindig azt halljuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a szennyezés felszámolását – én azt mondom, nem engedhetjük meg, hogy ne számoljuk fel” – szögezte le Landrigan.

A kutatáshoz, amelyben a világ 40 tudósa vett részt, a Washingtoni Egyetem egészségügyi mutatókkal és értékelésükkel foglalkozó intézetének adatait használták fel. A kutatók interaktív térképen is ábrázolták az eredményeket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint egyébként a környezeti szennyezés formái közül