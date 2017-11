Miután ezt elolvasta, nem hagyja letakaratlanul az ételt

Nem újdonság, hogy a legyek elég undorító kis teremtmények. Miután bejárják a bűzölgő szemetest, átrepülnek egy kutyagumira, onnan a csatornarács alá, onnan pedig be az ablakunkon, hogy a fedetlenül hagyott sütisdobozban, a poharunkon vagy az arcunkon pihenjenek meg. Azt eddig is tudni lehetett, hogy rengeteg bacilusnak adnak ingyen fuvart, de hogy milyen soknak, az még a téma kutatóit is meglepte.

A napokban egy tanulmány jelent meg a Scientific Reports című lapban, melynek az a tanulsága, hogy mind a házilegyek, mind a dongólegyek (azok a metálzöld színben pompázó, a házilégynél kicsit nagyobb rovarok) több száz fajta baktériumot hordoznak a testükön, főleg a lábaikon és a szárnyaikon. És ezeknek a bacilusoknak jelentős része káros az emberi egészségre. A tanulmány szerzői ezért arra a következtetésre jutottak, hogy az egészségügyi szervezetek mindeddig alábecsülték a rovarok szerepét, amikor a járványok okait vizsgálták.

Stephan Schuster, a kutatás egyik résztvevője azt nyilatkozta: a baktériumok légi taxiként használják a legyeket. A rovarok minden egyes lépése nyomán apró baktériumtelepek létesülnek, és ha a felszín alkalmas a túlélésre, akkor a kórokozók szaporodni kezdenek.

A kutatók 116 legyet vizsgáltak, melyeket több kontinensről gyűjtöttek össze. Azt szerették volna megtudni, hogy milyen baktériumokat hordoznak. Az eredmény a tudósokat is meglepte: a legyeken több mint hatszázféle kórokozót találtak. Tizenöt légyről az is kiderült, hogy a Helicobacter pylori baktériumot hordozzák. Ez a kórokozó elősegíti a gyomorfekély és a gyomorrák kialakulását. És ami különösen érdekes: azokon a legyeken, amelyeket egy lóistállóban gyűjtöttek, sokkal kevesebb veszélyes baktériumot találtak, mint azokon, amelyeket városi környezetben. Vagyis az a tanulság, hogy ha választhatunk, hogy egy nagyvárosi parkba vagy egy távoli erdőségbe megyünk-e piknikezni, akkor inkább az utóbbi mellett döntsünk.

Persze a legyek önmagukban se nem jók, se nem rosszak. A kutatók most azt tervezik, hogy apró baktériumgyűjtő drónokként használják majd őket, velük gyűjtetve be egy adott terület baktériummintáját.