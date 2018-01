Nature: Nem kell olyan nagyon sietni a világvégével

A jelenleg leginkább elfogadott prognózisokban előre jelzettnél kisebb lehet a klímaváltozás hatására a 21. század végére várható globális felmelegedés mértéke – írja a Portfólió.hu egy új, a Nature című lapban publikált jelentésre hivatkozva. Eszerint a Föld-felszín felmelegedésének értéke még 4-5 Celsius-fokkal sem haladja meg 2100-ra az iparosodás előtti szinteket. Ez azt jelenti, hogy a Föld és az emberiség egyelőre elkerülheti a legrosszabb forgatókönyv megvalósulását, amit az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének a témában széles körben elfogadott előrejelzése valószínűsít. Hátradőlni azonban ennek ellenére sem szabad.

A világ legfontosabb nemzetközi klímaügyi szervezete, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének érvényben lévő prognózisa szerint a századfordulóig a globális felmelegedés mértéke 1,5 és 4,5 Celsius-fok között alakulhat, nagyrészt attól függően, hogy az emberiség milyen és mekkora erőfeszítéseket tesz a légköri üvegházgáz-kibocsátás és -koncentráció csökkentése érdekében.

Ehhez képest egy új kutatás, illetve az University of Exeter kutatói által alkalmazott új metodológia alapján a Föld felszínének felmelegedése 2,2 és 3,4 Celsius-fok között valósulhat meg, a legvalószínűbbnek pedig a 2,8 fokos hőmérséklet-emelkedést tartják. A felülvizsgált kalkulációk eredménye szerint a legszélsőségesebb éghajlati reakciók gyakorlatilag kizárhatóak a lehetséges kimenetelek közül – mondta a The Guardiannek Peter Cox, az University of Exeter professzora.

Amellett, hogy a légköri szén-dioxid-koncentráció emberi tevékenységből fakadó várható emelkedésére vonatkozó becslések is jelentős szórást mutatnak a képlet számos ismeretlen változója miatt (pl. politikai cselekvés, technológiai fejlődés), a tudósok egyelőre azt sem tudják meghatározni, hogy az atmoszferikus szén-dioxid koncentrációjának megduplázódása konkrétan mekkora átlagos felmelegedést okozhat a Föld felszínén.