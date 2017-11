Negyven évvel ezelőtt landolt a Concorde első alkalommal New Yorkban

Megítélés kérdése, hogy sikeresnek mondható-e a francia és brit kormányok közös vállalkozása, a Concorde. Anyagilag biztosan nem, és a típus halálos szerencsétlenséget is szenvedett, de a repülés történetének így is fontos, kiemelkedő szereplője.

Éppen negyven évvel ezelőtt, 1977. november 22-én indult el az első menetrendszerinti Concorde-járat London illetve Párizs és New York között. A hangsebesség több mint kétszeresével 18 ezer méter magasságban száguldozó, mára a forgalomból kivont repülőgép sorsa több tanulsággal is bír.

Másfél évtizeddel a második világháború befejezését követően több ország is szuperszonikus repülőgép megtervezésén szorgoskodott, a Szovjetunióban meg is alkották a TU-144-es modellt, amelynek negyven évvel ezelőtti kudarcára ebben a cikkünkben emlékeztünk.

Az angliai tervezést a British Aircraft Corporation kezdte meg Filtonban, Bristol közvetlen szomszédságában. A mérnökcsoport számos tervvel állt elő a Type 198 kódnéven futó ötletelés során, ezek között akadt M-betű alakú és deltaszárnyú változat is, utóbbi hat hajtóművel. Ugyanekkor, az ’50-es évek végén Franciaországban is kezdetét vette a tervezés a toulouse-i székhelyű Aérospatiale mérnökeinek részvételével. Az angol mérnökök végül a 110 üléses Type 223 terveivel álltak elő, míg Franciaországban megszületett a Super Caravelle terve. Hogy a költségeket a későbbiekben racionális mederbe tereljék, a két cég 1962-ben egy konzorciumban egyesült.

Az egyesült vállalat kezdetben két tervvel vágott bele a majdnem két évtizeden át tartó kalandba: az asztalra került egy rövidebb és egy hosszabb változat, de az elsőt érdeklődés hiányában hamar elvetették.

Aki látott már olyat, hogy valaki egyre csak tömte a pénzét különböző félkarú rablókba és játékgépekbe, míg végül már többet rakott bele, mint a várható nyeremény, majd becsületből végigjátszotta, mígnem a betett összeg harmadát nyerte, azt is azért, hogy a presztízse ne csorbuljon, az talán nem tudja, de a Concorde-effektussal találkozott. Úgy alakult ugyanis, hogy mielőtt az első gép elkészült volna, a két ország illetékesei már pontosan tudták, hogy a vállalkozásba öntött pénz nem térülhet meg. Ennek ellenére presztízs szempontok miatt úgy döntöttek, nem állítják le a tervezést és gyártást, és három évtizeden keresztül öntötték a pénzt egy feneketlen zsákba. A Concorde-effektus gazdaságpszichológiai fogalom, de minden olyan hétköznapi helyzetre vonatkozik, ahol azért nem szállunk ki valamiből, ami egyébként kárunkra van, de legalábbis nem hasznos, mert megítélésünk szerint túl sok időt, pénzt és energiát tettünk bele.

Az első gép, amelyik felszállt 1969. március 2-án, az Air France flottájába tartozott, bő egy hónappal később, április 9-én Filtonból is magasba emelkedett a British Airways első példánya. A korábban nagy érdeklődést mutató légitársaságok sorra mondták vissza megrendeléseiket, egyrészt, mert a megvalósulás végül az eredetileg tervezett összeg hatszorosába került, így egy gép ára szinte megfizethetetlenné vált, másrészt az olajválság időszakában sokat számított, hogy a fogyasztása nagyjából a négyszerese volt a több utast szállítani képes gépekénél. Mire a repülőa kifutópályára ért, annyi üzemanyagot fogyasztott el, mint egy átlagos használatban lévő személyautó fél év alatt.

Így végül tíz-tíz példány készült a francia és az angol partnernek. Ezek alkatrészeit különböző helyszíneken gyártották, majd Filtonban és Toulouse-ban szerelték össze, a hajtóművet a Rolls-Royce készítette.

A gépek elsőként a London–Bahrein és a Párizs–Dakar–Rio de Janeiro útvonalon álltak nemzetközi szolgálatba 1976-ban, de az Egyesült Államok a hangrobbanással járó zajártalomra hivatkozva kitiltotta légteréből a szuperszonikus gépeket. Végül a tilalmat feloldották, és engedélyezték, hogy a Concorde használja Washington Dulles repülőterét, de New York állam továbbra sem engedte be a gépeket légterébe. Ezt a határozatot az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte, így negyven évvel ezelőtt e napon New Yorkba is elindulhatott a Concorde menetrendszerinti járata. Egy retúrjegy ebben a viszonylatban átlagosan 9000 dollárba került, és három és fél óra alatt tette meg a távot, ám 1996 februárjában rekordot döntve ez 2 óra 53 perc alatt sikerült.

A típus utolsó útját is ezen az útvonalon repülte, igaz visszafele. 2000. július 25-én bekövetkezett a Concorde történetének első és utolsó súlyos balesete, amikor a gép Párizsból felszállva lángokba borult, és egy szállodára zuhant. A tragédiában 109-en vesztették életüket a fedélzeten, és négyen a hotelban. A vizsgálatok a Continental Airlines felelősségét állapították meg, ugyanis a Concorde előtt felszálló DC-10-es gépükről lehullott egy titán alkatrészdarabka, amelyen átszaladva, felszállás közben szétroncsolódott a Concorde abroncsa, és a nagy sebességgel elszálló darabkái kiszakították az egyik üzemanyagtartályt, valamint megkárosítottak elektromos vezetékeket. Ettől lángra lobbant a kifolyó üzemanyag, és a gép egy percen belül megsemmisült.

A típust azonnal visszahívták, megerősítették, áttervezték, de a baleset olyan presztízsveszteséget okozott, hogy 2003. október 24-én, utolsó repülése után végleg kivonták a forgalomból.

A Concorde ma már történelem, emléke annak, miként kacérkodott az ember sikeresen az idővel, a távolsággal és a magassággal.