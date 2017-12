Nem hamisítvány: új dinoszauruszfajt fedeztek fel

A dinoszauruszok nem haltak ki, csak madarak lettek belőlük – mondják egyre gyakrabban a paleontológusok. És ha valaki ránéz a most felfedezett halszkaraptorra, maga is meggyőződhet arról, hogy éltek olyan dinoszauruszok, amelyekről első látásra nehéz lett volna eldönteni, hogy hüllők vagy madarak. Emiatt vannak olyan szakemberek, akik odáig mennek, hogy a madarak valójában nem is tekinthetők a gerincesek külön osztályának, hanem a hüllők közé kellene sorolni őket.