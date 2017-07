Saját hírfolyammal támad Google a Facebook ellen

Szerdától megújult mobilos applikációval (Android és iOS platformon is) és egy úgynevezett „Google Feed” bevezetésével jelentkezik a világ legnagyobb keresőcége – egyelőre csak az Egyesült Államokban, így még nem tudjuk tesztelni. Bár a Google tagadta, hogy a Facebook „News Feed” szolgáltatását akarnák duplikálni, az eddig közölt információk szerint azért annak egyfajta konkurenciáját kínálnák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ez a feed valóban a téged érdeklő dolgokról szól, nem arról, hogy mi érdekli a barátaidat” – nyilatkozta Ben Gomes, a Google alelnöke. A lényeg az, hogy a korábbi keresések alapján a Google – amely már amúgy is nagyon sokat tud rólunk – minket érdeklő cikkeket, videókat, eseményeket ajánl nekünk, és megpróbál rászoktatni arra, hogy ne a Facebook vagy esetleg tőlünk nyugatra a Twitter legyen az alapértelmezett app, ha a telefonunkat akarjuk nyomkodni a metrón.

A The Verge beszámolója szerint a Google San Franciscó-i irodájában egy bemutatón a termékmenedzser feedjében különféle sportesemények mellett egy tíz hónapos blogbejegyzés is szerepelt egy klasszikus zenészről, akit a menedzser korábban látott egy koncerten. Egy tíz hónapos bejegyzés más esetben nem lenne túl releváns, sőt zavaró is lehet, de a Google szerint épp ez az erősségük, hogy nem csak az éppen aktuálisan pörgő információkat tudják felmutatni, hanem nagyobb merítésre is képesek.