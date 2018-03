Több mint százötven cet vetődött partra Ausztráliában

Több mint százötven cetet vetett partra a tenger a nyugat-ausztráliai Hamelin-öbölben, a halászati hatóság emiatt pénteken lezárta a strandot, és cápaveszélyre figyelmeztető jelzést adott ki.

A Perth-től háromszáz kilométerre délre fekvő partszakaszt elővigyázatosságból zárták le, mert félő, hogy a tetemek cápákat csalogatnak a térségbe. A partra vetett tengeri emlősök – többségük rövidszárnyú gömbölyűfejű delfin – csaknem fele kimúlt. A segítők a még életben lévő ceteket igyekeztek visszatolni a vízbe.

A rövidszárnyú gömbölyűfejű delfin egyaránt megtalálható a trópusi és mérsékelt övi vizekben. Egy kifejlett példány akár hétméteresre is nőhet, a súlya a három tonnát is elérheti. A Hamelin-öbölben 2009-ben is több mint nyolcvan cet vetődött partra és múlt ki.