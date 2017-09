Vérrel töltött drónok röpködnek Svájc egén

Bár már lassan egy évtizede riogatnak azzal a drónokat gyártó cégek, hogy az önvezető repülőgépeik hamarosan elveszik a csomagszállítók munkáját, a kézbesítő cégeknek eddig nem sok dolgozót kellett kirúgniuk az önvezető repülő szerkezetek térnyerése miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Amazon ugyan megpróbálkozott a csomagküldés automatizálásával, de a technológiája még mindig nem elég kiforrott, és a működéshez szükséges engedélyeket sem sikerült beszerezniük. Ez azonban nem vette el a kedvüket, nemrégiben bejelentették, hogy a nagyobb városokba drónkaptárakat építenének. Ezek magas, álló henger alakú építmények lennének sok-sok ablakkal, melyeken úgy járnának ki-be az apró repülőgépek, akár a méhek a kaptár nyílásain. Az épület földszintjén lévő kapukhoz parkolnának a kamionok, ott a munkások lepakolnák róluk az árukat, majd szétosztanák a csomagokat az emeleteken várakozó drónok között, melyek a megbeszélt helyre szállítanák azokat. Ez a terv. De hogy mikor lesz belőle valami, azt egyelőre nem lehet tudni. A rendszer működését az alábbi videó szemlélteti.

A Matternet nevű kaliforniai cég ennél sokkal előrébb tart. Ők kaptak ugyanis a világon először engedélyt arra, hogy sűrűn lakott területek fölött reptethessék a drónjaikat. A cég Svájcban építheti ki az első állomásait, hálózatát pedig az ország postájával együttműködve tartaná fenn.

A Matternet azonban az Amazontól eltérően nem a neten vásárolt áruk kiszállításával foglalkozna, hanem a sürgősségi vérszállítás felirattal ellátott autók feladatait venné át. A cég arra építi üzleti modelljét, hogy nap mint nap csomagok ezrei vándorolnak a kórházak között. Ezekben nem ritkán olyan minták vannak, melyeknek nagyon gyorsan el kell jutniuk egyik helyről a másikra. Ilyenkor a kórházak dolgozói nem tudnak mást tenni, mint vagy szirénázva végigszáguldanak autóikkal a bedugult belvárosi utakon, vagy taxit hívnak. Aztán bíznak benne, hogy a csomag időben célba ér. A Matternet ezzel szemben drónállomásokat telepítene a kórházakhoz, ahonnan önvezető kvadrokopterek, négy rotorral ellátott apró helikopterek szállítják el a csomagokat a megfelelő helyre. A leszállóhelyek egyben töltőállomásokként is szolgálnak. A drón ezekben frissen feltöltött akkumulátorra cserélheti a lemerülőben lévőt.

A The Verge híradása szerint a drónok húsz kilométert tudnak megtenni egy feltöltéssel, és kedvező időjárási körülmények között akár hetven kilométer per órás sebességet is el tudják érni. Egy uzsonnásdoboz méretű csomag fér el bennük, melynek a súlya legfeljebb két kilogramm lehet.

A Matternet Svájc után Németországban és az Egyesült Királyságban terjeszkedne.