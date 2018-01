A Hold sötét oldalán landolnának idén a kínaiak

A kínaiak igen sokat áldoznak az űrkutatásra, igyekeznek ugyanis beérni az amerikaiakat és az oroszokat. A Hold túlsó felén eddig senki sem szállt le, a kínai űrkutatók most ezt tervezik. Először 2007-ben, majd 2010-ben űrszondát, majd 2013-ban egy holdjárót küldtek az égitesthez, így negyedik űreszközként a Csang-o-4 közelíti meg. A sötét oldalra landolást már többször tervezték, de eddig még nem tudták megvalósítani. Az űrjármű elődje, a Csang-o-3 a Hold világos oldalán szállt le.

A jelenlegi elképzelés szerint első lépésként júniusban felbocsátanak egy jelfogó műholdat, majd Hold körüli pályára állítják, illetve a takarás miatt egy közvetítő eszközre is szükség lesz, ez fogja továbbítani az üzeneteket a Föld és a Hold között – írja az IFLScience. A leszállást év végére tervezik, ám azt még nem tudni, pontosan milyen céllal, noha a Hold távolabbi oldalára elhelyezett rádióteleszkóp a csillagászok számára igen hasznos lenne, ezért könnyen lehet, hogy erre is sor kerül. Azon is gondolkodtak már, hogy egy kisebb ökoszisztémát is feljuttatnak, hogy kísérletezzenek a Holdon való növénytermesztés feltételeivel.