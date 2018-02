Nem volt teljes siker a SpaceX szuperrakétájának tesztje

Bár a világ teljes sikerként ünnepli a SpaceX Falcon Heavy nevű rakétájának keddi indítását – amely a fanyalgók szerint egyszerűen csak a valaha volt legdrágább autóreklám –, a teszt nem volt száz százalékban sikeres: a hordózóegységet alkotó három Falcon–9 rakétából kettő sikeresen – és látványosan – visszatért a floridai Cape Canaveral Űrközpontba, de a harmadik, a Tesla Roadstert hordozó nem tudott kellőképpen lelassítani a légkörben, és megsemmisült –írja a The Verge.

A rakéta három motorja közül csak egy kapcsolt be, így az űreszköz 480 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott a tengerbe, mintegy száz méterre a drónhajónak nevezett platformtól. Elon Musk vezérigazgató a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy ennek mellékhatásaként a drónhajó két motorja is tönkrement, mivel a becsapódó rakéta vízzel és repeszekkel borította be a platformot.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) 2018. február 6.

Bár ettől a hibától függetlenül sikeres volt a jelenlegi legerősebb hordozórakéta indítása, a SpaceX igyekezett nem nagydobra verni a történteket, például megszakították a középső rakéta landolásának közvetítését, amikor rájöttek, hogy baj van. Később, a The Verge beszámolója után viszont már a küldetésről tájékoztató videóban is elismerték a történteket. A rakéta egyébként sikeresen pályára állította Musk Tesla Roadsterét, ami a tervek szerint a Nap körül keringve eléri majd a Marsot is.