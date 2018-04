A romáktól is féljetek!

A Fidesz vereségét hozó hódmezővásárhelyi polgármester-választás után Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztője azt mondta a Sajtóklub című műsorban (abban, amelyben hétfőn Bayer Zsolt publicista bejelentette, kitér a hitéből egy evangélikus esperes közrádión is közvetített húsvét vasárnapi prédikációja miatt – Isten óvja az evangélikusokat, de most nem erről van szó): ideje abbahagyni az ostoba sorosozást, mivel a Fidesz-szavazók intelligensebbek ennél.

Aztán Bencsikre – a többi elbizonytalanodott orbánista véleményvezérhez hasonlóan – nyilván rászólt valaki, hiszen március 15-én már olyan lelkesen tapsolt kedvenc miniszterelnöke lehető legkevésbé intelligens mondatán – „hazaküldjük Gyuri bácsit a hálózatával egyetemben” –, hogy a tenyere is belevörösödött. Ennek ellenére semmi okunk feltételezni, hogy február végén, a vásárhelyi sokk után nem azt mondta, amit épp gondolt. – Elég a migránsozásból! – ezt gondolta aznap.

Azt viszont valószínűleg nem gondolta, hogy a migránsozás helyett cigányozni kellene. Most azonban ott tartunk, hogy a Fidesz már egyszerre migránsozik és cigányozik.

Március végén a HVG.hu szúrta ki, hogy a kormánypárti Mediaworks sajtóvállalat Baranya megyei portálja, a Bama.hu Mellár Tamás országgyűlésiképviselő-jelölt gyódi fórumáról tudósítva azt valószínűsítette: a közgazdászprofesszor cigányokat telepítene Pécs üresen álló lakásaiba. Hogyan jöttek rá? Úgy, hogy Mellár mélyszegénységben élőknél tett látogatást, majd az ATV műsorvezetőjével beszélgetve a nehéz sorsú családok körülményeiről beszélt. Utána megemlítette: „A népszámlálásnál szembesültünk azzal, hogy mennyi üres lakás van Magyarországon, egészséges, jó minőségű üres lakások vannak.” A műsorvezető megkérdezte tőle: „Pécsen is?” Mire Mellár: „Rengeteg.” Ebből a portál munkatársa villámgyorsan levonta a fenti következtetést.

Ahogy nem változik magától és felsőbb utasítás nélkül Bencsik véleménye, úgy a baranyai újságíró is aligha a saját szakállára húzta elő a cigány kártyát. Megfigyelhető, hogy a Fidesz egy ideje ezt is felvette eszköztárába a korábban kitalált és mindent elöntő migránstematika mellé. A mostanra minden ízükben elmórickásodott kormánypárti politikusoknak és megmondóembereknek ez idő szerint nem csupán a bevándorlók jutnak eszükbe mindenről, olykor képesek megriadni a roma népességtől is. De van egy különbség: míg migránsoktól rettegni országos program, a cigányozást inkább helyi szinten alkalmazzák. Lokálisan.

A minikampányt a miniszterelnök nyitotta még március elején Miskolcon. Ahol is egy kampányrendezvényen – utalva a Gyurcsány-kormány idején indított, valóban ezernyi visszaéléssel tűzdelt, az avasi lakótelepre cigányok százait telepítő Fészekrakó-programra – így beszélt: „Miskolcon az emberek tudják, mi az a bevándorlás. Volt itt, amikor ebbe a városba a városon kívülről tömegesen bevándoroltak, és látták, mi lett belőle. A miskolci emberek pontosan megtapasztalták, mi van ilyenkor, pedig ezek az emberek, akik ide bejöttek, Magyarország területéről jöttek be.” Később Lázár János is csatlakozott főnökéhez, amikor egy mártélyi utcafórumon a bevándorlók befogadásáról szólva az alábbi gondolatmenettel lepte meg hallgatóságát: „Ha egyszer beengedjük őket, akkor el fogják foglalni azt a helyet, ahová bejönnek. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi, nehogy elhiggye valaki. Hatszáz éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek? Hatszáz év múlva sem jutunk egyről a kettőre.”

Tiszta beszéd. Kár, hogy alig telt el egy kis idő január, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat hallgatói és alumnitalálkozója óta, ahol Orbán Viktor egyebek mellett úgy vélte: Magyarországon hosszú időn át az volt a közhangulat, hogy a romák beilleszkedése, felzárkóztatása reménytelen ügy, az a találkozó viszont arról szólt, ez nem így van, „igenis van remény, csak dolgozni kell érte”.

Nem vagyunk naivak, a választási győzelemért dolgozni kell, tudja ezt jól a Fidesz és elnöke is. Orbán Viktor nagyon kemény munkát végez a kampányban, hol itt, hol ott, hol amott tűnik fel az országban. És ha úgy ítéli meg, a lakosság összetételéből adódóan, hogy a siker érdekében elkél egy kis utalás a cigányokra is, akkor utal. Attól nem kell tartania, hogy a roma szavazópolgárok emiatt tömegesen fordulnának el tőle és pártjától. Mint lapunk feltárta, a Fidesz a leghaladóbb MSZP-s hagyományokat folytatva fejlesztené tökélyre roma honfitársaink választási mozgósítását. Abban bízva és arra építve, hogy voksaik leadásában gyakran a szavaknál kézzelfoghatóbb szempontok befolyásolják őket. Ne legyen igazuk!

2018.04.04