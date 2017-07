A szaúdi nagykövetség válasza Maróth Miklósnak

Válasz Maróth Miklósnak

Megdöbbenéssel olvastuk a Maróth Miklós professzorral készült július 22-i interjút a Magyar Nemzetben, amiben az akadémikus számos országot, köztük Szaúd-Arábiát is azzal vádolta, hogy támogatja az úgynevezett Iszlám Állam (a Dáes) terrorista szervezetet. A következő választ szeretnénk közölni.

A Dáes és más terrorista szervezetek kapcsán sietünk leszögezni, hogy a Szaúd-arábiai Királyság határozottan elítéli az általuk elkövetett terrorcselekményeket, és teljes mértékben elutasítja a terrorizmus minden formáját, amelyre a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető fenyegetésként tekint. Szaúd-Arábia az úgynevezett Iszlám Államot maga is terrorszervezetként tartja nyilván. Az erőszak és szélsőség, amelyet a terrorcsoportok, köztük a Dáes is elkövet, nem tartoznak egyetlen valláshoz sem. Egyetértünk Ban Kimunnal, az ENSZ korábbi főtitkárával, aki 2016. április 8-án azt nyilatkozta: „A terrorizmushoz vezető erőszakos szélsőség jelensége nem gyökerezik vagy összpontosul egyetlen vallásban, területben, nemzetiségben vagy etnikai csoportban.” Osztjuk Theresa May brit miniszterelnök szavait is, aki 2014. szeptember 30-án, még belügyminiszterként arra figyelmeztetett: „A terroristák, akik megölték David Haynest (brit újságírót), szeretik magukat Iszlám Államnak nevezni, de elmondom önöknek az igazságot. Ők sem az iszlámot nem képviselik, sem államot nem alkotnak.”

A Dáes árt az összes vallás követőinek, és egyaránt célba vesz számos muszlim és nem muszlim országot. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy világszinten a terrorszervezet áldozatainak többsége muszlimok közül kerül ki. Közülük is a Szaúd-Arábiai Királyság az egyik legnagyobb áldozata a terrorszervezetnek, amely hét mecsetet robbantott fel az országban csak 2015-ben. A különböző terrorcsoportok 2016-ban 34 támadást követtek el Szaúd-Arábiában, továbbá 190 a Dáeshez vagy egyéb csoporthoz tartozó terrorista van a börtönökben. Ennek fényében felvetődik a kérdés: észszerű dolog-e azt állítani, hogy Szaúd-Arábia pénzel egy olyan terrorista csoportot, amely magát Szaúd-Arábiát is célba veszi? Ezt nem csak mi gondoljuk így. Az ENSZ terrorizmusellenes és emberi jogi különleges megbízottja, Ben Emmerson azt állította a Szaúd-Arábiáról szóló jelentésében, hogy 1987 óta összesen 1075 terrormerényletet terveztek az ország ellen. Ezek közül 231 terrorcselekményt sikerült meghiúsítani, 844 esetben azonban célt értek a támadások, amelyeknek 3178-an estek áldozatul, a halottakat és a sebesülteket együttvéve.

A királyság azt is hangsúlyozza, hogy a terrorizmus bármilyen, közvetlen vagy közvetett, anyagi vagy szellemi jellegű támogatása a terrorista bűncselekmények közé tartozik, amelyek büntetendők a nemzetközi törvények és az ország törvényei által. Szaúd-Arábia aláírt számos megállapodást a terrorizmus elleni küzdelemről, és több terrorizmusellenes konferenciát is rendezett, amelyek közül kiemelkedik a 2005-ben tartott nemzetközi tanácskozás, amelyen a királyság felhívást tett az ENSZ Terrorizmusellenes Központjának (UNCCT) létrehozására, és amelynek tevékenységét 110 millió dollárral támogatta.

Az ország számos törvényt hozott a terrorizmus finanszírozása ellen is. A szaúdi törvények tiltják a szaúdi jótékonysági alapítványoknak, hogy pénzt utaljanak külföldre. Így arra kizárólag a hivatalos Szalmán király segélyezés és humanitárius tevékenységek központ vagy a Szaúdi Vörös Félhold által van lehetőség. Valamint tilos pénzbeli hozzájárulásokat gyűjteni a mecsetekben és nyilvános helyeken. 2017-ben az iszlám–amerikai csúcson döntés született a Terrorizmus finanszírozását felszámoló központ létesítéséről, valamint a Szélsőséges gondolkodás elleni küzdelem nemzetközi központjának létesítéséről. A királyság létrehozta 2015-ben, Rijádban a Terrorellenes iszlám katonai szövetséget (IMCFT), amelynek 41 iszlám ország tagja. Emellett Szaúd-Arábia alapító tagja a Dáes elleni nemzetközi szövetségnek. Ennek keretében a királyság részt vett több mint 341 Dáes elleni légitámadásban Szíriában. Szaúd-Arábia az Egyesült Államok és Olaszország mellett részt vesz a Dáes finanszírozása elleni csoport (CIFG) elnökségében, amely 2015-ben jött létre a terrorszervezet finanszírozási forrásainak elapasztása céljából.

A királyság kiemeli, hogy a terrorizmust csak az összes ország és nemzetközi szervezet katonai, szellemi és pénzügyi összefogása által lehet kiirtani. Együttesen kell küzdeni a terrorista szervezetek gonosz céljai ellen, hogy a gyűlölet helyett a tolerancia és a béke uralkodjon a vallások követői között. Végezetül kérjük a média munkatársait, tájékozódjanak körültekintően a hírek közlése előtt, és támaszkodjanak a terrorellenes harccal kapcsolatos nemzetközi jelentésekre, ezen belül főként az ENSZ jelentéseire.

A Szaúd-arábiai Királyság budapesti nagykövetsége

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.31.