Amiről nem kérdezik meg az embereket

Csodálatos ez a demokrácia. Csaknem minden apróságról megkérdezik az emberek véleményét, mielőtt a kormány bármiről döntene. Néhány kivétel azért van. Ezek közé tartoznak a külföldi országokkal történt megállapodások, amelyek hosszú távon befolyásolják nemcsak a mi életünket, hanem az utódainkét is, beleértve azokat, akik még meg sem születtek. Erre jó példa a Paks II. beruházás és az új vasútvonal építése Budapest és Belgrád között.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Paks II.-vel kapcsolatban már nem tudunk sokat tenni, bár még vannak olyan hangok, amelyek a szerződés felbontását javasolják. Függőségünk Moszkvától tovább erősödik. Nyilvánvaló, hogy mindkét döntést a pénzügyi és politikai vonatkozások alapos és kiterjedt vizsgálatának és értékelésének kellett volna megelőznie, hiszen a következmények hosszú távon meghatározzák hazánk gazdasági-pénzügyi helyzetét. Nem akarom politikusaink szakértelmét analizálni, de ők elsősorban ahhoz értenek, hogyan tudják a választást megnyerni, a hatalmat megtartani. Alig hihető, hogy a közgazdaság tudományában elmélyedtek volna – talán a pénzügyi, gazdasági területtel foglalkozó miniszterek kivételével. Kérdéses viszont, őbennük van-e akkora kurázsi, hogy ismételten rámutassanak a gondokra és a következményekre. Nagy hiba volna, ha a pénzügyi kérdések eldöntésében messzemenően a politikai szempontok lennének elsődlegesek, és nem az ország érdeke. Ezek nem piszlicsáré dolgok. Mindkét esetben felvetődik, miért nem a nyugati országokhoz fordultunk, hiszen tagjai vagyunk az európai országok nagy családjának. A dacból adott fricska még sokba kerülhet nekünk.

Számomra érthetetlen, hogy mielőtt a kínai vasút építésének tervéről döntést hoztak volna, miért nem konzultáltak például a Magyar Tudományos Akadémia hozzáértő tagjaival. Micsoda elképesztő önbizalom lapul a kormányfőben és csapatában, hogy képesek ilyen volumenű kérdésekben határozni. A megállapodás szerint a Belgrád–Budapest-vonalon kínaiak építenek kínai érdekek szerint, a pénzügyi fedezetet azonban mi adjuk a tőlük (!) fölvett kölcsön formájában. Ennek a kölcsönnek az összege jelenleg 500 milliárd forint. Az Európai Unió érthető okokból nem járul hozzá a projekthez, noha az új vasút túlnyomórészt a Kína és Nyugat-Európa közötti áruszállítás lebonyolításában jut szerephez. Némely számítások szerint a befektetés 2400 év alatt térülne meg Magyarországnak, ami minden képzeletet felülmúl. Mindez tetemesen hozzájárul további eladósodásunkhoz. A Magyar Nemzet november 5-i számában megjelent összeállítás szerint adósságunk 1997-től 2017-ig folyamatosan nőtt. Idén minden bizonnyal eléri a 4598 milliárd forintot. Ebben az elképesztően magas összegben sem Paks II., sem a kínai vasút építésére felvett hitelvállalás nincs még benne. Erős kételyeim vannak, hogy utódaink készek lennének arra, hogy visszafizetése érdekében egyáltalán itthon maradjanak.

Különböző tanulmányok szerint hazánk haszna az ügyletből minimális. A kínaiak profitálnak belőle, no meg azok az országok, ahol gyorsabban és olcsóbban kapják meg a megrendelt árut. Hazánk számára az új vasútvonal annyit jelent, hogy a dél-európai tengeri kikötőből valamivel hamarabb jutnak el hozzánk is a kínai termékek. Érvényes ez a mi Kínának szánt produktumainkra is. Ezért óriási adósságba verni magunkat, fölvenni egy elképesztően nagy kölcsönt, majd fizetni a kamatokat is – józan ésszel felfoghatatlan. Mellékesen jegyzem meg, hogy a tervezett vasútvonal nem érinti fontos településeinket, tehát a hazai személyforgalom szempontjából érdemleges előnnyel nem jár.

Vita & Vélemény hírlevél A Magyar Nemzet véleménycikkei mindennap e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kormánypártok május elején megszavazták a kínai vasút ügyét a parlamentben. Arról sem tudunk, hogy ezt milyen szakértői tárgyalások előzték meg. Erős kételyeim vannak, hogy a Fidesz mindenhez (?) értő politikusai képesek megítélni ennek jelentőségét és következményeit. Paks II. és a vasút együtt borzasztó költségeket jelent, nem beszélve a politikai vonatkozásoktól. Arra sajnos a kormánypolitikusok nem vetemedtek, hogy mindkét esetben konzultáljanak a társadalommal, megmagyarázzák a két beruházás szükségességét, hasznát. Nagy kérdés persze, hogy az Orbán Viktor által irányított csapatban van-e egyáltalán olyan személy, aki ellent mer mondani a mindenhez értő kormányfőnek. Hogy a nyugati országok hogyan vélekednek róla és rólunk, akkor lesz érdekes, ha csökkentik a Brüsszelből jövő javadalmazásunkat és/vagy más ténykedéseink miatt kizárnak bennünket az EU-ból. Csak remélhető, hogy ez végül nem történik meg.

A szerző akadémikus, a Stádium 28 Kör tagja

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.12.