Az igazság néha fáj

Júdea hegyei között, Izraelben, Bét Semestől néhány kilométerre található a világ egyik természeti csodája: az Avshalom-cseppkőbarlang. Akik adnak valamit az efféle listákra, azok kedvéért megjegyzem: a világ tíz legszebb cseppkőbarlangja között tartják számon. A hely egyik különlegessége, hogy viszonylag kis helyen, ötezer négyzetméteren terül el, ám tobzódik a gyönyörűbbnél gyönyörűbb cseppkövekben. Nem is csoda, hogy rengeteg turista keresi fel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A geológusok a barlang korát 10 és 25 millió év közé teszik. A benne található cseppkövek körülbelül ötmillió évvel ezelőtt kezdtek kialakulni, a jelenleg látható képződmények között nem ritka a több százezer éves sem. Ha valaki a saját szemével szeretné látni a páratlan természeti csodát, és érdekli a földtörténet, akkor jól teszi, ha megjegyzi az előbbi számokat, mert a helyszínen, az információs táblákon nem fogja megtalálni ezeket az adatokat. A The Times of Israel úgy tájékoztat, azért nem, mert az állam turizmusért felelős hivatala úgy döntött, eltávolítják a barlang és a cseppkövek korára vonatkozó konkrét utalásokat. Azért, hogy ne kelljen megbántaniuk az ultraortodox hívőket, akik szerint a világ csak 5778 éves. Ráadásul a hivatal nemcsak a cseppkőbarlangból tüntette el az Ószövetséggel össze nem egyeztethető tudományos tényeket, hanem az ország más természeti képződményeiről is. Miután az ügy publicitást kapott, a hivatal közleményt adott ki, amelyben a döntést azzal indokolták, hogy tekintettel kell lenniük az ultraortodox hívőkre, mivel közülük is sokan látogatják ezeket a helyeket. Fontos, hogy úgy érezzék, a természeti csoda az övék is.

Bár Izrael nagyszámú ultraortodox polgára miatt sok szempontból speciális helyzetben van, a tudományos igazságot letagadó, esetleg relativizáló magatartásra más országokban, akár hazánkban is találhatunk példát. Még azt sem állíthatjuk, hogy a mi hivatalos szerveink mentesek az effélétől.

Elég, ha arra gondolunk, hány évtizede kelthetik azt a látszatot a homeopátiás szerek gyártói, hogy a végtelenségig hígított vizes oldatok használhatnak bizonyos betegségek ellen. Hiába jutottak ellenkező eredményre számtalan alkalommal a tudományos kísérletek. Csak idén szeptemberben érkeztünk el oda, hogy az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete szakvéleményében rögzítette: nincs rá bizonyíték, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne, sőt kártékony is lehet. Ennek ellenére ezek a szerek nem fognak eltűnni a gyógyszertárak polcairól, mert a magyar hatóságoknak nincs jogköre a betiltásukhoz. Azok, akiknek feladata, hogy megmondják, egy szer használ-e vagy sem, már állást foglaltak a kérdésben. A nemzetközi szabályozás azonban csak lassan kullog a nyomukban.

Vita & Vélemény hírlevél A Magyar Nemzet véleménycikkei mindennap e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Donald Trump elnöklését ellenfelei szívesen nevezik az alternatív tények korának. Számtalan okból. A fent említett esetekben azonban nem egyszerűen arról van szó, hogy a nekünk nem tetsző tényeket félremagyarázzuk, relativizáljuk. Ehelyett a vitára okot adó tények jelentéktelenné silányítása zajlik.

Szó sincs arról, hogy a tudomány tévedhetetlen. Az eredményeket igenis újra és újra felül lehet és felül is kell vizsgálni. De ahogy hittanórán sem az evolúcióra helyeződik a hangsúly – még ha elő is kerül a téma –, biológiaórán sincs helye a teremtésnek. Az emberek már megszokták, hogy egymásnak ellentmondó tények között élik az életüket, az emiatt kialakuló kognitív disszonanciát tudják kezelni. A gyógyszertárak és a nemzeti parkok ellenben biztosan nem azok a terek, ahol csak azért hallgatnunk kell a tényekről, hogy mások érzései vagy saját üzleti érdekeink ne sérüljenek. A hit és a tudomány a kórházak műtőiben, a repülőgépek pilótafülkéiben is jól megfér egymás mellett. Miért épp egy cseppkőbarlang lenne a kivétel?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.20.