Az űrkutatás is csak kommunikáció! Végleg elszabadul a Kétfarkú Kutya Párt

Önmagában is művészi értékkel bír az az interjú, amit az Átlátszónak adott a Kétfarkú Kutya Párt radikális szárnyának vezetője, Sebő Ferenc. Tudják, ők azok, akik űrállomást avatnak Felcsúton augusztus 20-án.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Úgy tűnik, a viccpárt poénja olyan jól sikerült, hogy talán már a kormányfő is érteni akarja ahelyett, hogy felkérne valakit, akadjon ki az újabb provokáción. Legalábbis erre utalhat az internet népe körében élénk érdeklődést kiváltó infó, hogy a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is jelezte részvételét a happeningen. De sokkal valószínűbb, hogy a mindennél ördögibb kommunikációs trükk áldozatai vagyunk, amikor éppen (pozitív) kommunikációval támadnak a kommunikációt kifigurázó rendezvény ellen, még inkább megingatva teljesen viszonylagossá vált valóságunkat. Ez szinte már egy másik dimenzió.

Az űrállomás ötlete onnan jött, hogy Felcsúton már tényleg minden jelképpé vált, hiszen a kevéssé életszerű beruházások – kisvasút, stadion és Mészáros Lőrinc – valószínűleg sosem valósultak volna meg a településen, ha nem a kormányfő kedvenc falujáról van szó, és Orbán Viktor történetesen nem a fociért rajong. Hanem mondjuk a sajtkészítőkért. De inkább nem adnánk ötleteket.

A radikális viccpártiak akciójának középpontjában többek között az a gondolat áll, hogy Magyarországon kommunikáció által bármi lehetséges, az is, ami nem. Ha azt mondjuk kormányzatilag, hogy lőn világosság, akkor márpedig lőn világosság, de azonnal, még akkor is, ha amúgy tök sötét van továbbra is. A kommunikáció hatalma bármit létrehozhat, akár űrállomást is. Ráadásul mindezt megfejelik egy jó adag kincstári optimizmussal, mert minek siránkoznánk folyton.

Csupán egy rövid párbeszédet idéznénk az interjúból:

– Nem két nap egy űrállomást felépíteni, gondolom.

– Nem kettő, hanem négy.

Köszönjük a figyelmet.