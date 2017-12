Egér és róka

A Walt Disney bizonyos értelemben úgy növekszik a globális szórakoztatóiparban, ahogyan Mészáros Lőrinc Magyarországon. A gigacég saját ismert történetei és karakterei – mondjuk úgy: márkái – mellé 2006-ban az animációs filmek terén rivális Pixart, 2009-ben az épp csak elindított képregényes univerzumával rögtön nagyot robbantó Marvel Studiost, 2012-ben a Star Warst birtokló Lucasfilmet vásárolta fel. Emellett tulajdonosa az ABC amerikai csatornacsaládnak, az ESPN sportcsatornának, továbbá résztulajdonosa a Hulu internetes műsorszolgáltatásnak.

Csütörtökön bejelentették, hogy mindezek mellé csaknem 14 ezermilliárd forintnyi dollárért (nagyságrendileg akkora ez összeg, mint Magyarország éves költségvetése) felvásárolják a Rupert Murdoch ausztrál születésű médiamogul tulajdonában álló 21st Century Fox szórakoztatóipari szekciójának nagyobbik szeletét. Többek között a Fox Hulu-részesedését is, amellyel a Disney lett a legnagyobb részvényes a cégben. De a Disney irányítja innentől a 20th Century Fox filmstúdiót, a National Geographic-csatornákat és a Fox-csatornacsalád egyéb tagjait (a konzervatív Fox News és a sportcsatornák kivételével), ezeken keresztül pedig a Fox tulajdonában álló népszerű márkákat és sorozatokat is.

Mickey egér markába kerül a Simpson család, valamint egy sor egyéb kasszasiker jogai mellett a most is futó Alien-, Predator- és az Avatar-szériák. Az ügylet marketingszempontból kiemelt helyen kezelt eredményeként a Disney-logó alá kerülnek a Marvel képregénykiadó eddig nem ott hősködő karakterei: az X-Men mutánsai, A fantasztikus négyes, sőt még a szókimondó Deadpool is csatlakozhat a Marvel utóbbi időben mindent letaroló filmes univerzumához. A képregényfilmek rajongói már rég vágytak erre, így nem csoda, ha a felvásárlásnak ezt az aspektusát hangsúlyozza a Disney.

Minden egyéb szempontból baljósak a gigaüzlet által implikált trendek a jövőre nézve. Ahogy az említett Mészáros Lőrinc cégei uralják a magyar élet egyre szélesebb területeit az építőipartól a turizmuson át a médiáig, úgy lépett most hatalmasat a Disney a globális szórakoztatóipar teljes dominálása felé. A fent felsorolt filmsorozatok jelenleg a legtöbb bevételt hozó alkotások közé tartoznak, és a Marvel eddig több szálon futó történeteinek egyesítésével, illetve a Star Wars-univerzum folyamatos bővítésével valószínűleg azok is maradnak évtizedekig. A filmek példátlanul magas bevételei mellett az ezekhez kapcsolódó kalandparkok, játékok, könyvek, videojátékok, bögrék, tollak sora teszi hozzá a magáét a Disney-hez áramló dollármilliárdokhoz.

Ezek a filmek, történetek, univerzumok ráadásul több milliárd ember kedvencei, világszerte ismert márkák, így hatással vannak mindenkire Hollywoodtól az új-zélandi Christchurchig, Tápióbicskétől Fokvárosig, Karcagtól Hongkongig. Egyáltalán nem mindegy, hogy éppen milyen üzenetet, világlátást, erkölcsöt közvetítenek – vagy hogy milyet nem. Az utolsó jedikben például ismét a jók lázadása a téma a gonoszokkal szemben, és még némi kellően elsikált kapitalizmuskritika is előkerült, amikor a szegényeken élősködő fegyverkereskedőket ismertük meg egy kaszinóbolygón.

A Disney persze alapvetően nem egy piac- és versenytorzító, irányított kapitalista környezetben nőtt ekkora mamutcéggé, mint a facebookos Mark Zuckerbergnél is okosabb Mészáros, hanem népszerű alkotások gyártásával, ügyes marketinggel és jó üzleti döntésekkel. A monopolhatalom küszöbén azonban kevés személy, állam és cég tudta visszafogni magát a történelem folyamán. Az elmúlt hónapokban a Disney is kimutatta a foga fehérjét: egy a cég számára kellemetlen oknyomozó riport miatt kitiltották a Los Angeles Times újságíróit a filmes óriás vetítéseiről. Az amerikai kritikusok szervezetei erre bojkottal fenyegettek, mire a cég visszalépett. Az új Star Wars-film kapcsán pedig arról szóltak a hírek, hogy a Disney már-már teljesíthetetlen, de legalábbis rendkívül előnytelen feltételek elé állítja azokat a mozikat, amelyek vetíteni szeretnék a filmet. E folyamatok nem azt jelzik előre, hogy a Disney felelősen kezelné egyre növekvő befolyását.

A széljárás bármikor változhat. Manapság tényleg kiszámíthatatlan, hogy a következő tíz-húsz évben milyen technikai változások rengetik meg a szórakoztatóipart, a történetmesélés milyen új formái jelennek meg. Ami biztos: a Disney birtokolja immár a legnépszerűbb történetek és karakterek jogait, ezért ezeket az újításokat a bombabiztos sikert hozó márkákra ő fogja adaptálni, és közben az élő szereplős és az animációs filmgyártás, illetve a netes sugárzás terén sem nagyon marad nagy riválisa. Bár ki tudja, talán egyszer majd Mészáros Lőrinc szemet vet a cégre. Felcsút mellől egy Disneyland még pont hiányzik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.16.