„Ellenzéki” jelöltek

Pápay György A fideszes erőpolitika egyetlen ellenszere című írásában mutatta be , hogy a mostani választási rendszerben miként ellensúlyozható a Fidesz–KDNP túlsúlya. Elemzéséhez két kiegészítéssel szeretnék hozzájárulni.

Egyik nevezhető elméletinek is. Az angolszász parlamentarizmus normális működése valójában mindig két pártot feltételez. Azok a választási rendszerek, amelyek nem konvertálják automatikusan az összes szavazatot parlamenti mandátummá, mindig torzítanak, azaz egyeseknek kedveznek a többiek rovására. A gyakorlatban sehol sem működik teljesen torzításmentes választási rendszer, a mi Orbán Viktor-i rendszerünk pedig kifejezetten azt célozza, hogy a Fidesz és szatellitjei előzetes együttműködésük révén előnyben legyenek a szétaprózódó ellenzéki erőkkel szemben. Az ellenszer is kézenfekvő: az ellenoldalnak is együtt kellene működnie előzetesen. Miért nem lesz ellenzéki együttműködés? Ez a másik fontos tudnivaló, ha érteni akarjuk, miért nyernek idén is a most kormányzó erők.

Az ellenzéki együttműködést maga a Fidesz teszi lehetetlenné. Az ellenzék belső ellentéteit, képtelenségét a normális együttműködésre két módon érik el. Egyik a sajtó. Közismert, hogy a média elsöprően nagy hányada a kormányerők kezében és szoros irányításával működik. De az nem közismert, hogy az ellenzékinek hitt sajtó nem kis részét is a Fidesz irányítja, diszkréten, a nyilvánosság gondos kizárásával. A baloldali választók előtt titokban igyekeznek tartani, hogy az ATV és a Népszava is a kormány igényei szerint készül. Ez a két orgánum minden erejével azon dolgozik, hogy a baloldali pártok ne tudjanak együttműködni. Ezt a kormányzat pénzzel éri el: mindkettőnek jut állami hirdetés, nem ingyen, cserébe szoktak kérni ezt-azt.

Az ATV-t vezérlő Hit Gyülekezete a minap kapott 760 millió forintot az államtól, hivatalosan hitéleti célokra. Ugyan ki hiheti, hogy ennek az összegnek nincsen politikai ára? Németh Sándor Hit-főnök három évtizedes politikai tevékenységének ismeretében sejthetjük is ezt az árat. Németh és a gyülekezet egyébként korrekt üzleti partner, a pénzért teljesíteni fognak, a Fidesz nyugodt lehet. Baloldali ellenzéki egység nem lesz.

Ennél is egyszerűbb a közvetlen pártvásárlás. Pápay György vázolja, hogy a háttérben már régen folyik az összes egyéni választókerület felmérése. Sokban igencsak esélyes volna az ellenzéki jelölt – ha egyedüliként indulna. De nem egyedüliként fog. Ahol a nyilvánvalóan esélyes ellenzéki jelölt ellenzéki „vetélytársat” kap, ott mindenütt a Fideszt tudhatjuk a háttérben.

Vona Gábor vagy Szél Bernadett például indul egyéniben, és igenis esélyesek a Fidesz-jelölttel szemben. Ám ha fognak ellenük „ellenzéki” jelöltek is indulni, akkor a választóknak ne legyenek illúzióik. Ezek a jelöltek azért szállnak ringbe, hogy mégis a hivatalos Fidesz-jelölt győzzön. A Fidesz anyagi lehetőségei korlátlanok. Ráadásul látjuk azt is, hogy a törvényi korlátok sem vonatkoznak rájuk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.15.