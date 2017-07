Gyermekeink forintjai

Lassan már az is elhiszi, aki eddig kételkedett benne, hogy Magyarország tényleg büszke és erős európai ország. Dübörög a gazdaság is, annyira, hogy egyes politikai vezetők, képviselők úgy gondolják, sem az oktatásban, sem az egészségügyben nincs szükség semmire. Gyermekvédelmi és szociális vonalon pedig annyira jól mennek a dolgok, hogy 90 millió forintot simán el lehet vonni onnan. Évek óta köztudott – még ha ezt egyesek nem akarják is tudomásul venni –, hogy hazánkban legalább 50 ezer gyermek rendszeresen éhezik, és 200 ezer alultáplált, valamint körülbelül 130 ezer él olyan lakásban, ahol vécé sincs.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem baj, erről nem születik óriásplakát. Amiről a döntéshozó úgy gondolja, hogy nincs, az nincs. Tehát ha a fentiekről nem veszünk tudomást, akkor a gyermekvédelemben nincs is szükség további pénzekre.

Szintén tény, hogy az összes nemzetgazdasági ágazatot tekintve a szociális dolgozók keresete a legalacsonyabb. Sokan a létminimumnál is kevesebbet, nettó 80 ezer forintot keresnek. Ennek ellenére magas szinten igyekeznek végezni a munkájukat, hiszen a lelkiismeretük, a szakmai elkötelezettségük ezt kívánja. Ők nem tudnak alapítványokat létrehozni a saját lakásukra bejelentve, hogy a kormány milliárdokkal tömje ki őket, ők csak dolgoznak a maguk szűkös anyagi lehetőségei között. Abban bízva, hogy legalább azt nem veszik el tőlük, amit eredetileg nekik szántak.

Kedd este kiderült, hogy ez is hiú ábránd. Noha a többszörösére lenne szükség, hogy a legminimálisabb kötelezettségeiknek az elvárt módon tudjanak eleget tenni, a kormány 90 millió forintot vont el a „szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások”-ból, a felszabaduló összeget pedig a versenysport támogatására fordítja. A határozat kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben, maga Orbán Viktor szignálta, a végrehajtás, a pénz átcsoportosítása Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter feladata. Azonnal végrehajtandó.

Próbáljunk egy pillanatra átlépni azon, hogy a gyermekvédelmi ágazatban súlyos a munkaerőhiány, alulfizetettek a szakemberek, így a most elvont összeg hiányozni fog. A legszomorúbb, hogy a kormányfőnek és munkatársainak az a kézenfekvő ötlet eszébe sem jutott, hogy ezt a 90 millió forintot az ágazaton belüli jutalomként vagy béren kívüli juttatásként adják oda azoknak, akik kemény munkával, keserves körülmények között is napról napra fenntartják a szociális rendszert. Vagy hogy tegyenek valamit a nem éppen a legjobb körülmények között élő gyermekekért. Mondjuk biztosítsanak a rászoruló gyermekeknek táborozási vagy nyaralási lehetőséget.

Nem: az élsportba beleölt sok milliárd mellett aprópénznek tűnő összeget is elveszik a legelesettebbektől, mert valakinek ez a legfőbb hóbortja a Soros György elleni hadjárat mellett. Az konkrétan szánalmas, amikor az Emmi – kötelességből – a már megjelent Magyar Közlönyben olvasható kormányrendelet ellenére azt kommunikálja, hogy a sajtóhírekkel ellentétben a kormány nem von el semmilyen támogatást a szociális és gyermekvédelmi ágazattól. A sebtében kiadott közlemény szerint a jövő évi költségvetésben több jut a szociális és gyermekvédelmi területre, mert a kormány kiemelt célja, hogy ne csak erkölcsileg, anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat, és ehhez a szükséges költségvetési forrásokat biztosította és biztosítani fogja a jövőben is.

Egyrészt ez nem cáfolja a közlönyben megjelenteket – ott feketén-fehéren le van írva, honnan hova mennek-mentek a pénzek –, másrészt máris alkalmat találtak arra, hogy a jövő évi választás korai kampányához illeszkedve ígéreteket sulykoljanak. Pedig azt is pontosan tudniuk kellene: gyermekeink jelentik a jövőt, ha tőlük vesznek el, az az ország öngyilkossága.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.07.