Ha nem nyer a Fidesz, bejönnek a migránsok, és menthetetlenül elpusztulunk!

Szinte minden kampányoló politikus felmondja ezeket a kötelező fordulatokat, igazán abszurddá viszont akkor válnak, ha egy-egy konkrétumokat is mondanak, hogy miként is veszélyeztetik a migránsok mindazt, amit az elmúlt nyolc évben elért az ország és persze a „magyar emberek”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Március 15-én például így foglalta ezt össze Orbán Viktor: „Nap mint nap látjuk, hogy más nemzetek lépéséről lépésre veszítik el területüket. Akik nem állítják meg a határnál a bevándorlást, azok elvesznek.” A miniszterelnök szerint „az elmúlt nyolc év eredményei magukért beszélnek, de nem elég csak erre emlékeztetni: Magyarország népvándorlás előtt áll, és most azért is kell harcolni, hogy legyen értelme az eddig elért eredménynek”.

Belföld MN Orbán Viktor: A választások után elégtételt veszünk Kampánybeszéd állami ünnepen: az új szabadságharc a migráció és Soros ellen folyik, április 8-a utánra pedig számonkéréssel fenyeget a kormányfő.

Például az egyik jövőkép szerint nem lesz miniszoknya és homoszexuális-felvonulás. Akármilyen meglepő, ezt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – és KDNP-elnök – mondta zalaegerszegi lakossági fóruma alkalmával. Ahogy a kizárólag helikopterrel megközelíthető skandináv vadászati no-go zónák nagy ismerője kifejtette egy, megfogalmazása szerint, „pride-os embernek”: „próbáljatok meg ott Pride-ot tartani, a ti fejeteket fogják elsőnek levágni, a miénket, keresztényekét majd csak a sor végén”. Ugyanitt, lapunknak nyilatkozta azt is, hogy ha a nőknek fontos, hogy szabadon, kendő nélkül, miniszoknyában járhassanak, akkor meg kell állítani a migrációt.



Nem lesznek hidak sem, ha a nyakunkra hág a bevándorlás. Seszták Miklós fejlesztési miniszter például egy szabolcs-szatmár-beregi fórumán azt fejtegette, hogy „a kormány abban bízik, hogy ha nem kell a migránsoknak kilencmillió forintot fizetnie fejenként, akkor megmarad a pénz, és így a balsai hidat is be tudják tervezni 2020 előtt, és egy híd nem olcsó dolog, csak a tervezése két-hárommilliárd forint”. A kilencmilliós tétel egyébként önmagában nem igaz, de többször fel fog még bukkanni összeállításunkban. Viszont hogy miként kapcsolódik az oltalmazottak – fideszül: az „illedelmesen kopogtatók” – megsegítése a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, az még a Seszták városába, Kisvárdára épített, indokolatlanul hatalmas kézilabdacsarnoknál is nagyobb rejtély.



Vita & Vélemény hírlevél A Magyar Nemzet véleménycikkei mindennap e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Talán a legnehezebben követhető fideszes okfejtés szerint ha nem ők nyerik a választást, akkor a jelenleg rozsdazónaként funkcionáló laktanyákból és ipartelepekből jó eséllyel iszlamista gettó lesz. Mindezt arra hivatkozva terjesztették, hogy 2015-ben, amikor még a Karácsony Gergely pártját is PM-nek, és nem csak P-nek rövidítettük, ez az alakulat tett egy javaslatot, hogy az országba érkezőket ne az amúgy is túlzsúfolt menekülttáborokban, hanem a sok esetben évtizedek óta üresen álló laktanyákban szállásolják el. Na, erre pörgött rá a fideszes kommunikációs stáb annyira, hogy Karácsony múltkori tervét mint valami jövőbeli, ördögi forgatókönyvként ismertetik. Az ötlet kérészéletűnek bizonyult, hamar leállt vele a kormány, de néhány későbbi ingatlanspekulációhoz még jól jöhet ez a húzás.

Kevesebb pénzt fognak kapni a cigányok is, ha az egyébként két éve megállított migránshordát nyakunkra ereszti Brüsszel, Soros, Merkel, az ENSZ. Legutóbb Gulyás Gergely frakcióvezető mondta: amennyiben migránsok tömegeinek integrációjára kellene költenie a magyar kormánynak, akkor más kisebbségekre, azaz a cigányságra nem jutna annyi forrás. Különben is, szerinte a romák felzárkóztatásáért senki nem tett többet, mint a jelenlegi kormány. Ehhez csak annyit tennénk hozzá, hogy a frakcióvezető a következő kifejezéseket gondosan kerülte a lapunknak tett nyilatkozata után: Farkas Flórián, Lungo Drom, ORÖ, Híd a munka világába…

Aztán olyan dolgok fognak történni ellenzéki győzelem esetén az apokaliptikus orbáni Facebook-próféciák szerint, amelyek utoljára akkor történtek meg velünk, amikor nem más volt a hazánk miniszterelnöke, mint Orbán Viktor. „Józsefvárosnak meg kell védenie magát, ha nem akarja, hogy megismétlődjenek a két évvel ezelőtt a Keleti pályaudvarnál történt események.” Ki is volt két éve a miniszterelnök? Hát Orbán Viktor! Kire kell akkor szavazni? Na ugye, hogy nem is olyan bonyolult ez.

Oda lesz a családtámogatás is! Orbán Viktor mellett például Balog Zoltán emberminiszter is beszélt erről, Novák Katalin államtitkár pedig azt jelentette be a minap, hogy „amennyiben a kormány a választáson újból lehetőséget kap, akkor megtartja és bővíti az otthonteremtési programot”. Apró kiegészítésként ehhez tényleg csak annyit tennénk hozzá, hogy ehhez a Fideszben – és persze a KDNP háza táján – bizony nagyon gyorsan el kellene kezdeni keresni a soraik közé fondorlatosan álarcba bújva beférkőző Soros-ügynököket, mert a dolog úgy áll, hogy a csokot például igényelhetik menekültek is. Eddig úgy tudtuk, hogy ez veszélyes.

Ha pedig a Fidesz választási vereségének következtében fellazul a keresztény Európa értékrendje, akkor alighanem búcsút mondhatunk a karcagi bikapörköltnek és a muszlimok által nem kedvet sertésnek is. De az még csak hagyján, hogy nem jut a magyaroknak csabai kolbász, az igazán riasztó az, hogy mit lesz majd helyette, ha április 8-án nem kapnak többséget a jelenlegi kormánypártok. Amint azt Fazekas Sándor egy fékezhetetlen, vagy legalábbis nehezen követhető gondolatmenetében volt szíves kifejteni, akkor rovarokat kell ennünk, mert a rovarbizniszbe is azok a hollywoodi hírességek fektettek be, akik ugyanúgy a Demokrata Párthoz kötődnek, mint Soros György. Véletlen? Aligha!



Migránsok fogják veszélybe sodorni a nyugdíjemelést is. Az pedig személyes ügy a kormányfő számára, ha máshonnan nem, ezt a nagygéci videójából tudjuk, ahol Bözsi néninek Orbán Viktor a konyhaajtónak támaszkodva elmondta, hogy ha úgy állnak a számok, majd ő emel, és hogy év végén küldött Erzsébet-utalványt is. Utóbbival mondjuk így migránsok híján is csak a baj van ebben a határzárral védett migránsmentes övezetben, úgyhogy ötven forinttal kell rávenni az összes beste kézbesítőt, hogy ugyan vigye már ki a nyugdíjasoknak azt a tízezer forintnyi kajajegyet. Csak nehogy Soros ráígérjen, és elérje, hogy hatvan forintért ne vigyenek ki postások semmit sehova. Hát gondolkodjunk már el ezen egy kicsit!

Ha nyer a Jobbik, vagy az LMP, vagy a DK, vagy a Momentum, vagy az MSZP–P, vagy csak egyikük, akkor ugye lebontják majd a déli határzárat. Ennek a forrásnak a bemutatásával most nem is fárasztanánk a kedves olvasót, elvégre csak járt az utcán az elmúlt egy-két hónapban, és látta, amint Soros Györggyel ölelkezik a teljes magyar ellenzék, amelynek tagjai már egyébként külön-külön cáfolták, hogy kerítésbontó ambícióik lennének. Viszont ezeknek a formációknak a politikusai szoktak kérdéseket feltenni a letelepedési kötvényről, a miniszterelnök furcsa vacsorapartnereiről és azokról az esetekről, amikor a migránsokat egyszerűen átröptetik a határon az embercsempészek. Maradjunk annyiban, hogy ilyenkor a legbölcsebb, amit tehetnek, hogy hallgatnak.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában álló sajtótermékek karácsonyi számába Orbán Viktor által írt cikk szerint nem lesz karácsony se, vagy legalábbis „a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhetjük”, ha nem a Fidesz nyeri a választást. Ezt írta a kormányfő: „A 2018-as évre tekintve annyit mondhatunk, hogy amíg a nemzeti kormány áll az ország élén, addig okosan, szelíden, de megalkuvás nélkül dolgozunk azért, hogy hazánk keresztény kultúrájú és magyar ország maradjon. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy Európa is megmaradjon európainak.”

Egyszóval ha nem a Fidesz (és a KDNP) nyer április 8-án, akkor az összmagyarságnak fel kell tennie azt a nagy kérdést, amit a Magyar Nemzet eddig csak a Békemenet frontharcosától, Pataky Attilától mert megkérdezni. Vagyis:

Menthetetlenül elpusztulunk?

Sorsdöntő napok ezek, úgyhogy kijelenthetjük, hogy a válasz sosem volt még ennyire egyértelmű.