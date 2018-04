Így riogat a választás előestéjén a magyar közmédia

Szombat délután egy kisteherautó hajtott a németországi Münster óvárosában egy étterem teraszára. Hárman meghaltak és többen megsérültek, a rendőrség, a mentők és a tűzoltók lezárták a környéket. A helyi rendőrkapitányság azt kérte a Twitteren mindenkitől, hogy egyelőre ne spekuláljon az elkövetővel kapcsolatban, várja meg, amíg a rendőrség intézkedik. A német sajtóban a támadás utáni órákban nem volt hír a támadó kilétét illetően, csak annyit lehetett tudni, hogy az incidenst potenciális terrortámadásként kezelik a hatóságok.

Az elmúlt évek teherautós terrortámadásainak tükrében persze ilyenkor mind az olvasók, mind az újságírók rögtön arra gondolnak, hogy iszlamista merénylettel van dolgunk. Ám az újságíróknak ilyenkor van egy feladatuk is: csak olyasmit szabad leírniuk, amiről biztos információjuk van. A kormánypárti média azonban nem tudott ellenállni a kísértésnek a választás előestéjén, hogy felhasználja az ügyet a választók riogatására.

„Münsteri merénylet: a német sajtó szerint egyértelműen bevándorlók állnak a háttérben” – ezzel a címmel jelent meg a cikk a magyar közmédia hírcsatornájának oldalán, a Híradó.hu-n. A hír ezzel a szöveggel, piros háttérrel az M1 egész műsorfolyamában jelen volt, Georg Spöttle pedig rögtön meg is érkezett szakérteni. A német sajtóban mindeközben továbbra sem volt semmi adat a támadó kilétéről vagy esetleges „migrációs hátteréről”. Cserébe Németországban élő magyarokat nyilatkoztattak a migrációról a közmédiában.

Este hét és nyolc között több németországi lap – a Süddeutsche Zeitung, az NDR, a WDR és a Frankfurter Allgemeine Zeitung, valamint a Rheinischer Post – is arról írt, hogy információik szerint az elkövető egy német férfi, egy bizonyos Jens R., aki 1969-ben született, és semmi nem utal arra, hogy terrorista kapcsolatai lettek volna. Nem sokkal később az észak-rajna-vesztfáliai belügyminiszter megerősítette az információt, hogy az elkövető egy német állampolgárságú férfi, akinek jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincsenek iszlamista kapcsolatai.

Az MTI, vagyis a magyar állami hírügynökség 20.09-kor az előző bekezdésben ismertetett tényeket egyértelműen megírta a jelentésében. Ehhez képest az M1 adásában még az este kilencórás híradó előtt is piros háttérrel szerepelt a hamis hír, miszerint „a német sajtó szerint egyértelműen bevándorlók állnak a háttérben”. A kilenc órai híradóban a következőt állapították meg: „az elkövető német származású, de ez persze hivatalosan nem zárja ki a feltételezett migrációs hátteret”. Nem olvasták be, hogy az elkövetőt a német sajtó szerint Jensnek hívták, ami alapvetően persze még szintén nem zárja ki a „migrációs hátteret”, csak ugyebár rendkívül valószínűtlenné teszi. A belügyminiszter bejelentéséről nem számoltak be, viszont a németországi magyarokat az állítólagos terrortámadással és migrációval kapcsolatos véleményükről kérdezték.

A magyar közmédia hírcsatornája tehát – persze nem először és nem is meglepő módon – tudatosan hazudott a nézőinek. Először arról, hogy a német sajtóorgánumok a támadó „migrációs hátteréről” írnak, amit azok nem is tettek. A közmédia online cikkeiben nem is linkelték az állítólagos német lapokat. Ezek után pedig hosszú ideig továbbra is ezt hazudták, miközben a német sajtóban – és a magyar MTI-ben – már rég megjelent az ő állításukkal szöges ellentétben álló tény.

Így riogat tehát a választás előtti utolsó estén a magyar adófizetők pénzéből fenntartott közszolgálati média.