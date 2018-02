Intő jelek az Egyesült Államokból

Február 2-án a Dow Jones tőzsdeindex több mint 600 pontot zuhant. Az index története során – közel 122 éve alatt – mindössze 8 alkalommal fordult elő ekkora vagy ennél nagyobb esés. Mind a nyolc alkalom az elmúlt 18 év alatt következett be. Az emelkedő árfolyamok következtében az említett zuhanások százalékban kifejezve egyre kisebb értéket jelentenek. Tudni való, hogy a részvényárfolyamok emelkedése stagnáló vagy csökkenő kamatkörnyezetben jellemző, ugyanis a hitelből gazdálkodó vállalatok számára ilyenkor olcsóbbá válik a törlesztés, likviditásuk javul, a profit emelkedése lehetővé teszi a készpénztartalékok növelését, ezt pedig akvizíciókra, fejlesztésekre lehet költeni. Mindkét eljárás növeli a cég értékét. Továbbá ebből a pénzből lehet osztalékot fizetni, márpedig a növekvő osztalék boldog tulajdonosokat jelent. Az alacsony kamat a pénzbőség jele. Sok a befektető, a bankok pedig szívesebben adnak hitelt. A kamatkörnyezet alakulását legjobban a 10 éves amerikai állampapírok hozamának alakulásán lehet követni. Ez a mutató azért is fontos, mert az amerikai ingatlanpiacon kiemelkedően fontos szerepet játszó jelzáloghitelek benchmarkját (olyan mutató, amihez a hitelek kamatát kötik) a tízéves papír hozama határozza meg. Az olcsó hitelek pedig élénkítik az ingatlanpiacot.

A részvények árfolyamát és a hozamok alakulását egymás mellé téve láthatjuk azok negatív korrelációját. Február 2-án a tízéves hozam elérte az évi 2,84 százalékot, erősen emelkedő trendben. Ennek fő oka az Egyesült Államok államadósságának megállíthatatlan növekedése, minek következtében az elmúlt években egyre sűrűbben kerül sor arra, hogy a törvényben korlátozott eladósodottsági küszöböt kétpárti megállapodással megemelik, azaz a kormányzat újabb hiteleket vesz fel. A növekvő kamatszint, ami mellett a piac hajlandó Amerikának hitelt adni, drágítja az adósság finanszírozását. E helyütt megjegyzendő, hogy a magyar tízéves futamidejű állampapírok hozama jelenleg az évi két százalékot sem éri el. Jól látszik, mekkora probléma az USA államadóssága, ha a magyar és az amerikai állampapírok hozama között közel egy százalék a különbség – a magyar javára!

Az évezred második évtizedében jellemző, 1,5–3 százalék közötti tízéves kamatok, melyek a közelmúltig csökkenő trendet mutattak, fordulat előtt állnak. A kamatokat az amerikai központi bank, a Fed nem tudja a továbbiakban eszközvásárlás – pénznyomtatás – útján alacsonyan tartani. Éppen ellenkezőleg: az elmúlt 3 évben a központi bank igyekezett mérlegfőösszegét csökkenteni – készpénzt szívni ki a piacról –, és az alapkamat emelésébe kezdett. Amikor a tízéves államkötvény-hozamok 3 százalékon vagy afelett voltak, a Dow Jones index 14–15 000 pont között volt. Több mint tízezer ponttal, vagyis több mint 40 százalékkal lejjebb, mint most. Ha a történelemből ismert korreláció ismét érvényesül, akkor az emelkedő kamatokat csökkenő részvényárfolyamoknak kell kísérniük, még akkor is, ha csökken a vállalatokra kivetett társasági adó, egészségesen nő a gazdaság, a vállalatok pedig hatékonyabbak. A csúcson tehát vélhetőleg túl vagyunk. Alátámasztja ezt az is, hogy a múlt hét pénteki esést hétfőn 1500 pontos zuhanás követte, ami pontokban kifejezve minden idők legnagyobb csökkenése volt (százalékban viszont mindössze egyötöde az 1987. októberi fekete hétfőn bekövetkezett 508 pontos esésnek, lévén, hogy akkor a Dow kevéssel 2200 pont felett kezdte a napot). A folyamatokat figyelemmel kísérő elemzők igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket, mondván, hogy a gazdaság egészségesen növekszik (1987-ben is ez volt a helyzet), a társasági adó csökkenni fog, a vállalatok eredményei jók. A kincstári optimizmuson kívül elhangzottak az árfolyamok jövőbeni szeszélyes ingadozására figyelmeztető nyilatkozatok is. Utóbbiakkal szinkronban, kedden és szerdán széles sávban ingadozó kereskedést láthattunk. Kedden az árfolyamok végül emelkedtek, szerdán viszont a piac kifulladt. A csütörtök újabb drámát hozott, a nap végén az index több mint 4 százalékos, 1030 pontos zuhanást produkált, elveszítve ezzel értékének 10 százalékát kevesebb mint egy hét alatt. Ez már komoly korrekció, ami nagy eséllyel folytatódni fog.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.