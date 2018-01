Két Hosszú történet

Nagyon nehéz bármi érvényeset – ami akár csupán egy napig az is maradhatna – mondani az egyre cirkalmasabb Hosszú Katinka–Shane Tusup-sagáról. A biztos tudás és a bulvárlapok találgatásai úgy válnak két külön történetté, hogy az egyikhez folyamatosan nincs közünk – a másikhoz viszont egyre inkább van.

Még a karácsony körüli napokban nagy erőkkel és irdatlan terjedelemben kezdett foglalkozni a „Katinka-üggyel” a bulvár, és azóta sem hagyta abba. Először is gyorsan „megfejtették”, hogy valójában miért maradt távol a háromszoros olimpiai bajnok úszó edzője, Shane Tusup a dániai rövid pályás úszó-Európa-bajnokságról december közepén: a hivatalos indok migrén volt, de a bulvár szerint valójában az történt, hogy a férj-edző dühében szétverte a lakást, Katinka elköltözött otthonról, a szentestét Baján töltötte családja körében, majd Miamiba repült szilveszterezni állandó edzőpartnerével, Dudás Dániellel (országos bajnok 1500 méter gyorson, 2013) – akivel egyébként barátságon túli viszonyt ápol. Közben az Iron-férj békésen edzegette a Duna Aréna gyakorlómedencéjében az Aquatics-palántákat. Ez tehát az egyik történet. Olyan, amilyen.

A másik történet egy reményteli brandről szól. Hosszú Katinka két esztendeje nehéz túrazsákként hátára vette a honi úszósport jelentős részét, és hadat üzent a sportág trónján ülő Gyárfás Tamásnak. Sajtótájékoztatón követelt a korábbinál komolyabb tudományos hátteret az úszásnak, majd miután elmondta, mit szeretne, öltözőkulcsot kapott a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, illetve egy 12 milliós támogatási szerződésről szóló ajánlatot. Ez Iron-értelmezésben a hallgatás ára lett volna a hazai helyzettel kapcsolatban. Talán erre emlékeznek a legtöbben: Hosszú újabb sajtótájékoztató keretében tépte szét a szerződést, és miután a vele egyetértésben lévő társakkal összeállították követeléseiket, valamint egyéb szálakon is zajlottak a támadások az elnök ellen – a legnagyobb hatást kiváltó „Water Willy-ügy” bizonyára mindenkinek megvan –, Gyárfás felállt a szövetség éléről. Jött aztán erős politikai hátszéllel a sportágban és a sportági viszonyoktól is teljesen idegen Bienerth Gusztáv, aki hibát hibára halmozva alig pár hónapot maradhatott elnök – közben rendre demonstratív módon mutatkozott hármasban Hosszú Katinkával és Shane Tusuppal –, akit Wladár Sándor, Moszkva olimpiai bajnoka váltott a nyári vizes világbajnokság után.

Mióta Wladár az elnök, Hosszú csendben nyeregeti Világkupa-aranyait. Csakhogy mint a szeptemberben az Iron Aquaticshoz szegődött Eb-bronzérmes Földházi Dávidtól lapunk a múlt héten megtudta, nagyon gyorsan kiderült, hogy a Duna Aréna vize sokkal forróbb, mint amiben ő edzeni tud. Mialatt láthatatlanul kiteljesedett Hosszú Katinka és Shane Tusup konfliktusa, a kormány fogta magát, és az Iron Corporation kezébe helyezte a budapesti úszásoktatás jövőjének jelentős részét. Pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve – a hírek szerint milliárdokért – visszaszerezték a teljes csillebérci úttörőtábort, és egy karácsony előtti kormányhatározat formájában hivatalosan is vállalták, hogy hétmilliárdot adnak Ironéknak a nagy álom megvalósítására, a Hosszú Katinka-úszóakadémiára.

A nagy egésznek ez az a része, ami által érintettnek mondhatjuk magunkat. A dolgok jelenlegi állása szerint ugyanis csecsemőtől aggastyánig minden honfitársunk ezer forinttal beszállt ebbe a bizonytalan kimenetelű buliba, ami azon alapul, hogy Orbán Viktor és kormánya – az Ironékon kívüli úszósport által képviseltekkel szemben – szerint Hosszú Katinka és Shane Tusup közös (!) sikeressége lesz az új Egerszegik, Darnyik, Gyurták felhajtóereje. A szakmában azonban széles körben tartja magát a vélemény, hogy a csúcsra nem csak az Iron-út vezet (biztos, hogy nem), amit az is bizonyít, hogy Shane Tusup egyelőre kizárólag feleségével, Hosszú Katinkával volt sikeres edzőként. A „verseny mint edzés” módszer segítségével. Hosszú viszont először világbajnok még a bajai Pass Ferenc kezei alatt lett. Megpendítendő kérdés: mi lesz vajon az akadémiai álomból, ha az idő vasfoga beharapja a házaspárt?

Ami miatt a két történet egyelőre nem engedi el egymást, az az a nem elhanyagolható részlet, hogy Shane Tusup és Hosszú Katinka jelenleg is egy párt alkot. Sós Csaba szövetségi kapitány szakmailag mindenképp azt tartaná kevésbé kockázatosnak, ha ez így is maradna. Mint megtudtuk, szombaton felhívta Hosszú Katinkát, hogy felajánljon neki minden segítséget. Kivéve azt, hogy edzőt is javasoljon neki… Arra tehát, hogy a két történet végre szétváljon, várnunk kell, a folyamatot semmilyen módon nem tudjuk siettetni. Az egyik szálához ráadásul tényleg semmiféle közünk sincsen – nem győzzük hangsúlyozni ezt –, amelyikhez pedig lenne, azt is csak követni tudjuk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.09.