Leszámolás a stadionban

Normális országban ilyen nincs – szoktuk mondani, amikor képtelen hazai viszonyainkról beszélünk. Normális országban nem történhet meg, hogy egy focimeccs szünetében embereket késelnek. Normális országban nem történhet meg, hogy egy stadion biztonsági szolgálata nem lép közbe, amikor lincselés folyik a lelátók alatt. Ha egy normális országban mégis hasonló történik, akkor az érintett klubot olyan büntetésekkel sújtják, mint: pontlevonás, stadionbezárás vagy akár kitiltás a ligából.

A múlt hétvégi Ferencváros–Debrecen mérkőzés szünetében történt eseményekről beszélek. Ezek széles körben ismertek: egy, a klub elnökéhez, Kubatov Gáborhoz köthető „szurkolót” rohantak le a stadionba az ezen a találkozón visszatért ultrák, mire a Bonyha néven ismert férfi kést használt. Kis híján agyonverték. Biztonsági szolgálat sehol, csak az akció végén tűntek fel páran, de nem léptek közbe. Az ultrák egyébként a meccs alatt pirotechnikai eszközöket is használtak nagy mennyiségben. Ezért, a késelésért és a verekedésért hárommillió forintra, valamint a szurkolótábornak helyet adó szektorok három mérkőzésre szóló bezárására büntette a Ferencvárost a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.

Máris felvetődik az első probléma. A fegyelmi bizottság más klubok esetében aránytalanabb döntéseket hoz. Újpesten a múlt hét előtti fordulóban berepült egy vécédeszka a pályára, illetve a szurkolók egy része szidta az ellenfelet, huhogott. Ez az MLSZ-nél két zárt kapus mérkőzést és kilencszázezer forintos büntetést ért. A Diósgyőr szurkolói tavaly egy hazai meccsen szexista szövegeket kiabáltak a partjelzőnőnek – utána három szektort kellett bezárni a szövetség döntése értelmében, noha a klub utólag hivatalosan elnézést kért a történtek miatt. Lehetetlen nem érzékelni, hogy a büntetések mértéke attól (is) függhet az MLSZ-nél, hogy mely csapatok tartoznak baráti politikusokhoz, és melyek nem.

A második probléma súlyosabb. A Fradi-meccsen történt balhé egyik főszereplője börtönviselt figura. Őt a Fidesz alelnöki tisztségét is betöltő Kubatov Gábor jelölte ki annak idején a szurkolótábor megszervezésére, miután az ultrák bojkottálták a meccsre járást a kötelezővé tett vénaszkenner miatt. Kétes hírű alakok találhatók a stadion biztonságára ügyelő, ugyancsak Kubatovhoz köthető Fradi Security tagjai között is; ők annak idején a Nemzeti Választási Irodánál is felbukkantak, amikor az MSZP népszavazási kérdésének beadását akadályozták. Mindez azt jelenti, hogy a klubelnök-politikusnak felelőssége van abban, hogy a Ferencváros stadionjában ilyen elemek késelnek, verekszenek és „vigyáznak a rendre”. Ezeket az embereket ő hozta be csapata stadionjába, tette meghatározó szereplővé a Ferencvárosnál. Ő engedte vissza azt a szurkolótábort is, amelynek tagjai a balhét kezdték. Szervezett leszámolás – ez történt a Kubatov-féle Fradinál, az állami-önkormányzati pénzzel kitömött klubnál.

Két következtetés vonható le mindebből. Azzal, hogy az MLSZ nem szankcionálja kellő szigorral a kis híján gyilkossághoz vezető rendbontást, kettős játékot folytat. Büntet, mert kénytelen, de igazán kemény nem mer lenni, mert mégiscsak „baráti” klubról van szó. A párt által befolyásolt, már-már kormányzati szervként működő szövetség kénye-kedve szerint hoz döntéseket, amelyek lényege, hogy a „fideszes” csapatok ne kerüljenek hátrányba. Ha a vécédeszka és a kétségkívül gusztustalan huhogás két zárt kapus meccset, a vállalhatatlan szexista megnyilvánulás bezárt szektorokat ér, akkor a féktelen erőszakért nem járna még súlyosabb büntetés?

Elszomorítóbb a másik konklúzió. Ahol bűnözőknek privilégiumaik vannak a stadionokban, ott bármi megtörténhet. Az ország pedig, ahol kormánypárti politikusok használják saját céljaik érdekében ezeket az elemeket – az sajnos nem normális.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.