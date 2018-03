Nagyhal az akváriumban

A két ember halálát okozó balesetben érintett M. Richárddal mintha feltűnően kesztyűs kézzel bánna a bűnüldözés. Ő az a Molnár Miklós Richárd, akit több mint tíz évvel ezelőtt a kecskeméti maffiaperben jogerősen nyolc év börtönbüntetésre ítéltek. Ő volt a szervezett bűnbanda fegyverbeszerzője, döntési és irányítási joggal is rendelkezett. Kábítószer-kereskedelemből, prostitúcióból, védelmi pénzek beszedéséből éltek. Rég volt. Leülte büntetését. Tiszta lappal kezdhette új életét.

Most házi őrizetben várja, hogy vádat emeljenek ellene, és bíróság elé állítsák a tavaly májusi, Dózsa György úti baleset miatt. Ő ült a luxusautó volánja mögött, amely 140 kilométeres sebességgel rohant bele egy kanyarodó másikba. Utóbbi a nagy erejű ütközés hatására buszmegállóba csapódott. Ketten meghaltak, öten súlyosan megsérültek.

M. Richárd előzetes letartóztatását nem rendelték el. Noha nem is volt érvényes jogosítványa, mivel egy másik baleset miatt már büntetőeljárás alatt állt, és vezetői engedélyét elvették. Szabad maradhatott később is, bár a laborvizsgálati eredmények kimutatták, hogy korábban drogot fogyasztott, a vizeletében kokaint találtak, még ha csak „biológiailag inaktív bomlástermék” formájában is. Talán azért döntöttek így, mert nem tartottak a bűnismétlés veszélyétől. Csakhogy a tragikus kimenetelű eset után is lefotózták egy másik luxusjárgány volánja mögött a fővárosban, továbbra is jogosítvány nélkül. Talán azért nem csaptak le rá a törvény szigorával, mert a bíróság nem tartott attól, hogy M. Richárd megszökik. Valóban. M. Richárd kevéssé tarthat a tömlöctől, mert bár egészen a távoli Seychelle-szigetekre ment nyaralni, szépen visszajött. Pedig ha bűnösnek találja a bíróság, tíz évet is kaphat halálos közúti baleset okozásáért és kábítószer birtoklásáért.

Az ügyészség javára legyen mondva, többször is próbálkoztak, hogy előzetesbe kerüljön emberünk. De a bíróság rendre elengedte. Igaz, később elrendelték a gyanúsított házi őrizetét, majd nyomkövetővel is súlyosbították a „kényszerintézkedést”, ám előzetes letartóztatását nem vélték indokoltnak. Így tengetheti életét hónapok óta, házi őrizetben, bokáján nyomkövetővel.

Otthonról nyilván kényelmesebben tudja ellátni egy belvárosi pizzériát működtető cég ügyvezetését is, mint a zárkából. Nem lenne ezzel semmi baj, ha közben nem derült volna ki, hogy a pizzéria előző tulajdonosát szervezett bűnözők megfenyegették, elvették az üzletét, elüldözték Magyarországról. Achilles Filippo Sparta félt, hogy megölik, ezért ment el – legalábbis ezt nyilatkozta az egyik tévének. Amúgy volt nyomozás az ügyben, súlyos testi sértés, mérgezés és csalás miatt, de valahogy nem jutottak eredményre. Meg is szüntették az eljárást. M. Richárd mossa kezeit: a cég, ahol ő ügyvezető, csak bérli az éttermet az új tulajdonostól…

Az ügyészség újraindította a Sparta-ügy nyomozását. Az igazság malmai azonban nagyon lassan őrölnek.

Múlt héten egy budai bevásárlóközpont éttermében csaptak le a rendőrök M. Richárdra. A házi őrizetes „kiugrott egy ebédre” – írta az egyik lap. Egy másik szerint éppen orvosnál volt, majd barátokkal találkozott, akikkel muszáj volt beülnie falatozni. Bárhogy történt, megszegte a szabályt. Az ügyészség ismét indítványozta előzetes letartóztatását – és ismét lepattant a bíróságról a kérés. Szombat délelőtt tárgyalták volna az ügyet, ám M. Richárd rosszul lett, a János-kórházba vitték. A Fővárosi Törvényszék illetékes bírója követte őt a kórházba, ott hozta meg a döntést, most sem rendelve el előzetes letartóztatását. 50 ezer forintos rendbírságot szabtak ki rá a házi őrizet szabályainak megszegéséért.

A döntést követően M. Richárd szerencsére jobban lett. Farzsebéből kifizette a bírságot, hazament, és boldogan él. Mint hal az akváriumban.

