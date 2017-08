Olyan pofont adott a Jobbiknak Tóta W. Árpád, hogy az neki is fájhat

Maró hangvételű véleménycikkben kritizálja Dúró Dóra választási cenzusjavaslatát Tóta W. Árpád a HVG-ben.

A jobbikos képviselő javaslatában korábban felvetette, hogy a nyolc általános elvégzéséhez kellene kötni a választójogot, mert sok olyan állampolgár is szavaz, akinek fogalma sincs a valós politikai-közéleti viszonyokról, átgondolatlan döntése pedig kihat az ország jövőjére.

A Dúró-féle javaslat valóban több szempontból kritizálható, Tóta W. Árpád ezt meg is teszi cikkében: rámutat, hogy a végzettség és az intelligencia nem egyenesen arányos, hogy a népbutító kormányzati kampányokra fordított tízmilliárdokból tanítani is lehetne az iskolázatlan választópolgárokat a kirekesztés, tudatos izoláció helyett.

A szerző azonban gyorsan túllép az észérveken, és némi személyeskedés után nekifutásból száll bele a Jobbik teljes választótáborába. „ ... ha ennél precízebb módszerrel kiválogatnánk Magyarország legokosabbjait, és csak ők szavazhatnának, akkor onnantól Dúró Dóra és pártja szomorúan, alulról szagolgatná a parlamenti küszöböt (… ) A most piedesztálra emelt okos választó vagy tíz éve rá se néz a Jobbikra, Dúró Dórától pedig röhögőgörcsöt kap” - írja.

Később hozzáteszi, a szabad és demokrata ország ideálja „természetesen összeegyeztethetetlen a magyar jobboldallal” – mintha a Fideszen vagy a Jobbik körein kívül nem létezne demokratikusan gondolkodó, polgári-konzervatív réteg Magyarországon.

Tóta W. Árpád cikke karcos, de egyértelmű kiállás lett volna a választójogi cenzussal és a Jobbikkal szemben – csakhogy az internet és főként a kommentelők nem felejtenek. Egy hozzászóló rögtön emlékeztetett is Tóta W. 14 évvel ezelőtt megjelent, Anyád napja című cikkére, amiben az újságíró, ha lehet, a mostaninál is keményebb stílusban foglalt állást – az értelmiségi választói cenzus mellett.

„Mi sem egyszerűbb ennél: meg kell vonni a választójogot az ország legbutább öt vagy tíz százalékától. Nem lehet elégszer elmondani: a demokrácia, a teljes, válogatás nélküli választójog túlhaladott berendezkedés.”

„...Kerül amibe kerül, nem lehet elégszer hangoztatni: be kell vezetni az értelmi-tájékozottsági cenzust. Teszteljük a tisztelt polgárt, mielőtt kezébe adjuk a döntést; ugyan mondja már el, mint micsoda próbál ő most beleszólni Magyarország ügyeibe. Csak néhány egyszerű kérdés államformáról, történelemről, földrajzról - aztán elégséges fölött mehet szavazni, a legjobbak még szorzót is kaphatnak. Mert hadd érjen már többet annak a szavazata, aki nem az ingyenkonzervért és az ingyendemagógiáért jött voksolni.