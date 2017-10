Szabadulni a mocsárból, menekülni a magyar politikából

Időről időre visszatérő kérdés, mennyire mérhető bármely párt támogatottsága azon, milyen sokan/milyen kevesen mennek el megmozdulásaikra. Az, hogy a baloldal együtt, külön, reggel, délben, este, bárhogyan nem szervez már kifejezetten a tömegre építő rendezvényeket érthető, lévén eltűnt mögülük a lelkes és mozdulni kész tömeg. Egy jó Kunhalmi Ágnes beszédért ma sem érezte úgy pestbudaiak tömege, hogy érdemes volna korán felkelni.

A helyzet azonban az, hogy a Fidesz és a Jobbik sem tud olyan tömeget megmozdítani már, ami támogatottságuk, illetve a politikai hevület alapján feltételezhető volna. Hol van a "másfél-kétmilliós" Kossuth tér (emlékszünk a számháborúra?), hol vannak a Hősök terét megtöltő radikális jobboldali szeánszok? Nem is egy, meglehet, két nagyságrenddel kevesebben mennek ma már utcára a népek; a pártok mögötti aktív támogatás lanyhulásánál szomorúbb az ünnepek valódi tartalmának kiüresítése. 1956 szellemének tisztán politikai termékként való újrafelhasználása.

Immár sajnos megszokott, hogy a politikai rendezvények főszereplői az egymást esernyővel, nejlonzacskóval, olykor ököllel cséphadaró vértüntetők. A média sajátossága, hogy súlyánál hangsúlyosabban számol be akár tucatnyi ember rendzavarásáról is, ám annak tudatában, hogy a beszédeket fix helyről úgyis élőben adja több televízió, érthető, hogy a tudósítók a normálistól eltérő eseményekre fókuszálnak. Egyszerűen ilyen a média működése, az újat, a szokatlant, vagy egyszerűbben: a konfliktust keresi. És a helyzet az, hogy a közönség is így van ezzel, legföljebb kevesen vallják ezt be. A közösségi felületek felértékelődésével, az ott elérhető élő közvetítésekkel pedig egyre hangsúlyosabbá is válik az, ami nem a színpadon, hanem éppen hogy az utolsó sorokban történik.

Ám ahogyan egyre kevesebben kíváncsiak az önmaguk körül tekergő, minduntalan ugyanoda visszatérő, a valódi új üzenetet nélkülöző beszédekre – tisztelet a kivételnek –, úgy menekül a normális emberek sokasága a hátsó sorok mocsarából is.

Mert egyiknek sincsen már semmi köze a forradalomhoz, a polgári Magyarországhoz, egyiknek sincs semmi köze az egészséges lelkivilághoz. Az agresszió, ahogy a hülyeség, nagyjából pártsemleges. És ha a direkt erőszak nem is, a fanatizmus sajátos módon a hatalom érdekeit szolgálja, hiszen a főnököt tűzön-vízen át követő, érte járókerettel is harcba szálló "szimpatizáns" úgyis be fogja húzni az ikszet áprilisban: minél alacsonyabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel ők, a fanatikusok döntenek majd arról, merre tovább Magyarország. Egyszerű a képlet.

Tanulságot biztos le lehet vonni sokfélét, most legyen itt elég csak egy. Azt viszont hangsúlyozzuk még egyszer: a közéleti apátia terjedése, a politika mocsarából való menekülés a hatalmat szolgálja. A hatalmat, amelyik nem véletlenül tekinti fő céljának a törzsbázis tüzelését, egyben tartását, és amelyet az sem zavar, ha elvben többen vannak ellene, mint mellette. Mert az elv ilyen értelemben nem számít, a töredezett, az ürügyként felhozott eső miatt megfutamodó ellenzék nem valódi ellenfél.

A fotelforradalmár pedig nem forradalmár.