Vadászidény

Emlékezetes: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt sem tudta, hogy jávor- vagy rénszarvast lőtt-e svédországi luxusvadászatán, ő maga jávorozta le első körben a helikopterről lógó állatot. Az bizonyára apróság a szemében, hogy a jávorszarvasnak széles lapátagancsa van, a Magyar Nemzetben közölt képen pedig, amelyen a kereszténydemokrata főpolitikus arcán önelégült mosollyal pózol a halott állat mellett, látható, hogy az áldozat fejdísze egészen másmilyen. Török Zoltán Svédországban élő természetfilmes később azt is elmondta, háziasított, tenyésztett rénszarvasról lehetett szó.

Nemcsak a svédországi történések, korábbi esetek is rávilágítanak arra, hogy a miniszterelnök-helyettesnek furcsa elképzelései vannak a természet és a vadászat kapcsolatáról. Igencsak szeret trófeák és kitömött állatok előtt pózolni, beszédet mondani vadászati-erdészeti eseményeken, kiállításokon. A minap a Parlamentben fogadta a kétes hírű – inkább állatmészárlásokról ismert – amerikai Safari Club elnökét. Ugyanakkor több ízben is hangoztatta, hogy a vadászat az igazi természetvédelem, és nagy terve, hogy hazánkból vadászati nagyhatalom legyen. Semjén Zsolt szembekerült már egyszer-másszor a természetvédelemmel, amikor tenyésztett vagy védett állatok vadászatát szorgalmazta. 2011-ben csak a hivatásos és civil természetvédők határozott fellépése akadályozta meg a tervét, miszerint több védett vagy védelemre szoruló madarat is vadászhatóvá kellett volna tenni, köztük a fürjet, az egerészölyvet, a héját, a barna rétihéját, a nyári ludat, a kanadai ludat, a barátrécét, a vadgerlét, a fenyőrigót, a hollót, a kisemlősök közül a menyétet és a nyusztot.

2015-ben a vadászterületre kiengedett, éles hangjukkal a fácánokat védő tenyésztett gyöngytyúkok vadászata mellett érvelt, mondván, így nem vesznének kárba. Értem: ha a gyöngytyúkot vagy a fácánt róka kapja el, az veszteség – ha a kocavadász lövi le, az rendben van. Sőt: szerinte az erdőben kóborló kutyákat is puskavégre kell kapni. A napokban egy lakossági fórum hallgatóit azzal szórakoztatta, hogy ha meghívják, szívesen elmegy jegesmedve-vadászatra is. Eszerint fogalma sincs arról, hogy az olvadó sarki jég miatt ez a nagyragadozó végveszélyben van. Igazán nagy dicsőség lenne egy úszó jégtáblán haldokló csontsovány jegesmedvét lelőni.

Semjén Zsolt vadászati ügyei nem egyedülállók a Fidesz–KDNP urizáló NER-lovagjainak körében. Úgy gondolhatják, az állami földek megszerzésével kialakult hatalmas birtokok mellé az uraknak a vadászat is jár, ezért átalakították a törvényt, újraosztották a vadászterületeket. A HVG írt arról, hogy Tasó László vadászai elűzték az évek óta ott legeltető juhászokat a területekről, amelyek vadászati jogát a fideszes államtitkár által elnökölt társaság szerezte meg. Az izsáki polgármester, Mondok József két vadászházat is épített uniós pénzből panziónak – de véletlenül beleköltözött az egyikbe. Az elmúlt hetekben derült fény arra, hogy az előszeretettel fácánozó Lázár János földjeinek kellős közepén hatalmas vadászkastély nőtt ki, és a Hír TV tárta fel, hogy a korábban gyermekotthonként működő felsőpetényi Almásy-kastélyt Mészáros Lőrinc barátja, az OTP-s Barna Zsolt vette meg egy fogyatékos gyerekeket nevelő egyesület elől. A helyiek szerint azt is vadászati célból.

Az már szinte megszokott, hogy a Fidesz-politikusok lakásának, házának, autójának mérete, földjeik, borászataik, cégeik, szállodáik, kastélyaik száma gyorsan növekszik. Semjén Zsolt, aki egyébként az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, a Velencei-tónál épült kilátó avatásán azt nyilatkozta, nem a politikust, hanem az ismert vadászt hívták meg Svédországba. No igen, bizonyára véletlen az is, hogy 2010-ben választották a védegylet elnökévé, éppen akkor, amikor a második Orbán-kormány létrejöttekor tárca nélküli miniszter és miniszterelnök-helyettes lett.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.28.