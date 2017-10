Weiler nézőpontjai

Tisztelet a bátraknak – hirdette az interneten tavaly körbefutó kép címe. Weiler Péter „festőművész” alkotásán egy kék plakát előtt álló férfit láttunk, amint szorgosan igyekszik eltüntetni annak vélhetően gyalázatos tartalmát. Ha az üzenet nem lenne egyértelmű, Weiler idén nyáron egy performance-szal is megerősítette azt. Egy kormányzati plakát előtt mutatta be a „Soros-fogót”, amivel „Sorosokat lehet fogni”, átadva őket „az ország biztonságát őrző hatóságoknak”. A videózás azonban hirtelen menekülésre váltott: egy migránsozó üzenetek által feltüzelt járókelő vette üldözőbe a „festőművészt”. Utcai performance és a nyers valóság – szólt a videó címe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az elkötelezett ellenzéki pedig ünnepelhette az alkotót, aki láthatólag harcos ellenzője mind az alantas indulatok felkeltésének, mind az egyre vállalhatatlanabb színvonalú plakátoknak. Csakhogy a kormányon túl is akad még valaki, aki az utóbbi időben az ilyesmit csúcsra járatta. Őt történetesen úgy hívják, hogy Weiler Péter.

„Egész évben feleség és anya vagy? Lepd meg magad!” – így hirdette tavaly egy reklámautó a Viszony.hu-t, többek közt a Baross Utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtt is. A félrelépésre buzdító oldalt a Dating Central Europe Zrt. működteti, aminek Weiler Péter a vezérigazgatója. A „festőművész” egy két éve megjelent riportkötet, a Magyar szeretők előszavában meg is magyarázta, miért indították el az oldalt. Évezredes emberi viszonyokra és a magyar lakosság többségének gyakorlatára hivatkozott, hogy a végén feltegye a mindennél cinikusabb kérdést: „Miben tud mást adni egy viszony, és érdemes-e kockáztatni a lelki és családi békét?” Ennél már talán csak a Viszony másik plakátja volt vérlázítóbb, amin békés, meghitt családi karácsonyt kívántak az utca emberének.

Weiler mostanság új bizniszét hirdeti – mondanánk, csak hát ez nem a legkifejezőbb szó rá, hiszen lapunk megkeresését is elhárította ezzel kapcsolatban. Azért az utcákat ismét elárasztották plakátokkal, ezúttal a Puncs.hu társkeresőt reklámozva. „Én csak menő pasikkal randizok”, „nem csak Valentin-napra kapok ajándékot” – szóltak az üzenetek. A kvázi kitartotti viszonyt ajánlgató oldalról Weiler azt mondta a HVG.hu-nak, hogy szerinte „senkinek nincs joga mások párkapcsolata felett ítélkezni”.

Vita & Vélemény hírlevél A Magyar Nemzet véleménycikkei mindennap e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Puncs egyik-másik hirdetését közben „strici” feliratokkal pingálták össze. Rosszabbik énünkre rájátszó és óriási indulatokat kiváltó plakátok, cinikus magyarázatok – Weilernek tulajdonképpen mi is a baja ehhez képest a kormánnyal?

A korábban a Szexrandit elindító „festőművész” új oldala kapcsán sokan emlegetnek prostitúciót, pedig a Puncs rosszabb. Szexuális szolgáltatásokat nyújtani voltaképpen egyértelmű, jól körülhatárolt, alkalomhoz kötött dolog. Homályos feltételek mellett egész lényünket odadobni, pénzért figyelmet, törődést, jelenlétet adni viszont teljesen képlékeny, így jóval veszélyesebb is. De ez miért is érdekelné az ellenzéki aktivistát, akinek mindez jó üzlet csupán?

Annyira, hogy a Dating Central (Dace) közvetett tulajdonosa a Mol-vezér Hernádi Zsolt, a cég pedig tavaly 420 milliós nettó árbevételre tett szert. Weiler már a román társkeresési piacra is belépett – aggódnia hát nincs miért. Hernádi alapkezelője egyébként uniós pénzből segítséget is nyújtott a cégnek, miközben az Európai Bizottság ilyen támogatásokért 4,3 milliárdos büntetést szabott ki ránk. A bizottság etikai okokból is elítélte a Dacét. Ezen etikai okoknak persze nem kell aggasztaniuk Weilert: neki elég, hogy a Soros-plakátokon élcelődjön.

Megbecsülik őt a liberális körök is: nemrég az Élet és Irodalom hozta képeit, most meg Üdvözlet Aligáról című kiállításán emelte középpontba a kádári nosztalgiát. „Kádár diktátor volt […], közben meg tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amiket sokan visszasírnak; minden csak nézőpont kérdése” – fejtette ki a 24.hu-nak. Ő már csak tudja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.07.