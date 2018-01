A narratíva összeomlása

Látszólag ártalmatlan nyilatkozatot tett a külügyminisztérium helyettes államtitkára, Altusz Kristóf a Times of Malta napilapnak. Arról beszélt, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tavaly 1291 esetben menedéket adott a kérelmezőknek. Ez három híján annyi, mint amennyi menedékkérelmet az EU által meghatározott kvóták alapján kellett volna elbírálnia Magyarországnak. Altusz hozzátette azt is, hogy ezt „nem vertük nagy dobra” a menekültek biztonsága érdekében.

Az Altusz-nyilatkozat komoly káoszt okozott a fideszes propagandagépezet működésében.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azzal ütötte el a témát, hogy „oltalmazottakról van szó, akiket nem szabad összekeverni az illegális bevándorlókkal”. Ehhez jön hozzá Bencsik András, a Demokrata hetilap főszerkesztőjének az Echo TV-ben elhangzott mondata: „Egy tízmilliós ország számára nem szabad, hogy gondot okozzon 1300 menekült végleges vagy időleges befogadása”. A Rogán-féle Kormányzati Tájékoztatási Központ pedig azzal érvelt, hogy a nemzetközi védelemben részesítettek 90 százaléka a kiállított okmányokkal elhagyta Magyarország területét.

Ez a három kijelentés teljesen ellentétes azzal, amit a kormány eddig kommunikált. A Fidesz, a kormány és miniszterelnök eddigi, éjjel-nappal hangoztatott narratívája szerint Magyarország „migránsmentes övezet” – ide nem fognak migránsok jönni. Ha valaki mégis beengedi őket, akkor vége a világnak: no-go zónák lesznek, folyamatos lesz a nemi erőszak a magyar lányok és asszonyok ellen, elveszik a munkánkat, és ezzel párhuzamosan élősködni fognak a jóléti állam ellátórendszerein. Nyugat-Európa már a végnapjait éli, ebből pedig mi nem kérünk – szól a rendkívül sikeres állami propaganda, melynek nyomán a legkisebb faluban is annyira rettegnek bármilyen idegentől, hogy rögtön rendőrt hívnak rá.

Ehhez képest Budapesten 2016 óta támogatott albérletben helyezik el a nemzetközi védelemre jogosultakat. Altusz nyilatkozata nyomán pedig most arra figyelmeztetnek minket a józan, pragmatikus fideszes potentátok, hogy tegyünk különbséget az általuk és propagandájuk által évek óta „illegális bevándorlók” néven mitizált, országba illegálisan, több biztonságosnak minősített országon keresztül érkező feltételezett gonosztevők, a „muszlim inváziós erők” és az – országba egyébként szintén szabálytalanul, több biztonságosnak minősített országon keresztül érkező – valós veszély elől menekültek között, akik jogosan kapnak védelmet a magyar államtól. Utóbbiak, tehát a magyar állam által elismert menekültek voltak egyébként azok, akiknek üdültetése miatt – a kormány gyűlöletkampánya nyomán – Őcsényben elszabadult az őrület, melyről Orbán Viktor is elismerően nyilatkozott. A miniszterelnök most ugyanezekről az emberekről azt mondja, azért engedték be őket, mert illedelmesen kopogtattak.

A kormány most arról győzköd minket, amiről a „Soros-bérencnek” minősített civil szervezetek évek óta beszélnek. Hogy 1300 menekült befogadása és ellátása egyáltalán nem terheli meg az országot, ha józanul kezeljük a helyzetet. Ráadásul a Rogán-minisztérium nyilatkozata a fideszes narratíva másik felét is összeroppantja, amikor közli: az érkezők kilencven százaléka rögtön tovább is állt Nyugat-Európába.

Ez a valóság: senki nem akarja elfoglalni Magyarországot, csak minden tizedik menekült marad itt egyáltalán – százhúsz ember egy év alatt. És mi észre sem vettük.

Altuszra visszakanyarodva: kiderült, hogy pontosan azt csinálja a magyar állam, ami ellen a szavak szintjén – milliárdos propagandakampányokkal – évek óta háborút folytat. És akkor még a letelepedési államkötvénnyel a fideszes cégeken keresztül honosítottakról nem is beszéltünk. És miért is kellett „a menekültek biztonsága érdekében” hallgatni a tényekről? Azért, mert azok, akik most arról beszélnek, hogy 1291 menekült befogadása nem olyan nagy dolog, korábban a migrációt tették Magyarország legfőbb problémájává, a migránsokat pedig a legnagyobb ellenséggé. A narratíva összeomlott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.23.