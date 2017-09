Az olcsó állam álma

Hegedűs Zsuzsa, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, a kormányzati szegénységpolitika alakítója néhány évvel ezelőtt még rengeteget szerepelt a médiában, látványos akciókat szervezett a területen, amiért elméletileg ő felelt. Májusban már arról írtunk, hogy a főtanácsadó mintha kissé háttérbe vonult volna, és miközben továbbra is legalább bruttó egymillió forint díjazást vesz fel a szintén az adófizetők pénzéből biztosított szolgálati autó mellett, nem nagyon lehet tudni arról, mit is csinál pontosan. Hegedűs Zsuzsa nekünk nem, csak a Heti Válasznak nyilatkozva beszélt aztán arról, hogy a fizetése azért nem felháborító, mert kutatóként ennél sokkal többet keresett.

Azóta a főtanácsadó asszony többször is szerepelt a hírekben. Először volt személyi titkára, Bogdán László büntetőpere kapcsán. Bogdánt hivatali visszaéléssel, közokirat-hamisítással, nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolják. A közben a Fidesz színeiben polgármesterré választott férfi állami forrásokat használt arra, hogy magát fuvaroztassa szerte az országban, természetesen sofőrökkel. Akik aztán arról is vallottak, hogy Hegedűs szolgálati Audi A6-osával szállították Bogdánt a főtanácsadó lakására, hogy „sétáltatni vigyék a kutyát”.

Legutóbb a Direkt36 oknyomozó portál tárta fel, hogy Hegedűs már a főtanácsadóknak adható államtitkári fizetésnél is jobban keresett az elmúlt évben, amivel a maga műfajában a legjobban fizetett ember lett. Ezen felül a Miniszterelnöki Kabinetiroda állja a főtanácsadók reprezentációs költségeit is. A minisztérium adatai alapján 2015 óta 2,5 millió forintot fizettek ki ilyen címen Hegedűsnek. A cikk szerzője megjegyezte, eközben nincs nyoma a főtanácsadó sajtótájékoztatóinak, és olyan konferenciáról, rendezvényről sem volt hír, amit kimondottan ő szervezett volna. Persze mondhatnánk, hogy Hegedűs Zsuzsa esete elszigetelt, és nyilván elő lehetne szedni, hogy Gyurcsány Ferenc milyen címen hány közeli-távoli barátját tömte hasonló pénzekkel. Ám az ügy rendszerszintű problémákra mutat rá: miközben a Fidesz az elmúlt években többször is az olcsóbb és kisebb állam megteremtésére tett ígéretet, tény, hogy a harmadik Orbán-kabinetnél pazarlóbb kormányt nehezen találunk.

Bár eleinte valóban csökkent a miniszterek száma, az államtitkároké ellenben ezzel párhuzamosan növekedett. 2016 végén a Bajnai-kormányhoz képest néggyel kevesebb miniszter, de háromszor annyi államtitkár volt, a helyettes államtitkárok száma pedig megkétszereződött. Ráadásul utóbbiak között könnyen találhatunk olyanokat, akik más tisztségeken keresztül egyéb állami juttatásokban is részesülhetnek.

És miközben továbbra sincs külön minisztériuma az olyan fontos területeknek, mint az egészségügy, az oktatás vagy a kultúra, a miniszterek száma is nő: Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli lett, és Kósa Lajos is miniszteri bársonyszékbe telepszik a Fidesz-frakció éléről, ő a Modern Városok Program megvalósítását fogja koordinálni. Hogy a kormányzati propaganda szervezésével foglalkozó és az erre szánt hatalmas pénzek fölött diszponáló, Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát már ne is említsük. A Fidesz világában minden jó káder számára felfelé vezet az út, legyen az új pozíció akár redundáns vagy értelmetlen.

Van azért még terület, amelyet miniszteri szinten el lehetne látni, sőt a főtanácsadók sem fedik le az élet minden fontos területét. Németh Szilárd például remek jelölt lenne a Soros Györggyel foglalkozó tárca nélküli minisztérium élére, Deutsch Tamásban is megvan az a svung, hogy a digitális korszakváltás ügyét legalább ezen a szinten képviselje, de talány az is, hogy miért nincs még miniszteri képviselete a sportlétesítmény-építésnek vagy Felcsútnak (adja magát, hogy ez Mészáros Lőrinc legyen). A főtanácsadók közül pedig nagyon is hiányzik az, aki a közérdekű adatok kreatív eltitkolásáért felelhetne.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.