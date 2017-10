Cui prodest?

Nem kizárt, hogy ez az írás is része a Soros-tervnek. Még nem tudhatom, pláne hogy nem is az én dolgom eldönteni, hiszen azért fizetnek a kormányzati apparátusban egy rakás kiváló szakembert, hogy tévedhetetlenül megmondják, mi tartozik a Soros-tervhez, és mi nem, ki eszik a tenyeréből, ki az ügynöke és egyáltalán mi minden hajtja az ő malmára a vizet. Mert Soros-terv létezik. Hiába tagadják, sőt tagadtam magam is sokáig, az oppozíciós álláspont ebben a kérdésben tarthatatlan. A terv létezik, és kész. Tájékozott, nyitott szemmel járó hazafinak efelől nem lehet fikarcnyi kétsége sem. Honnan lehet ily biztosan tudni a terv létezéséről? Hát onnan, hogy a kormány mondta. Olyan szellemi és morális nagyságok, mint Semjén Zsolt, Németh Szilárd vagy Deutsch Tamás nem tévedhetnek, s főleg nem vezethetik félre az országot ily nagy horderejű kérdésben, úgyhogy mondjanak bármit a károgók, tervnek lennie kell. És ha kell, akkor van is.

Miután ily veretes, cáfolhatatlan logikával, tudományos igénnyel bebizonyítottuk a terv létezését, felvetődik a kérdés: mikor született ez a gyalázatos Soros-terv, mióta mérgezi a levegőt? A válasz egyszerű, valamikor ez év tavaszán vergődött a napvilágra, legalábbis a kormány azóta beszél róla, márpedig, ha korábban is lett volna ilyen, azt a mi választott vezetőink semmiképpen nem hallgatják el. Biztosak lehetünk abban, a Soros-terv ahogy kidugta degenerált fejét a földből, a kormány azonnal észlelte, s rögtön leleplezte a létét. Egy ilyen éber és éleslátású társulat elől, mint amilyen a Fidesz–KDNP, nem lehet eltitkolni, elrejteni semmit. Így akik azt hiszik, hogy Soros már 1985-ben gyalázatos elképzeléseit készítette elő különböző tanulmányi, kutatói, alkotói ösztöndíjak osztogatásával, vagy az oktatási és kulturális intézményeknek juttatott több ezer fénymásológép adományozásával, az téved, vagy a Soros csicskája.

Mert lehet, hogy a gonosz spekulánsok jó előre kifundálják, miként döntik romlásba a fél világot, de ilyen hosszú távra még Habony Árpád sem tud tervezni, nemhogy egy Soros-féle sipista. A Soros-terv kiindulópontjaként a pénzember egy 2015-ben megjelent cikkét szokás emlegetni, de az még nem a terv volt! Hallottuk akkoriban Németh Szilárdtól, hogy elkészült a Soros-terv, kéretik a lakosságot undorodni tőle, átkokat szórni rá és konzultálni róla? Ugye nem hallottuk! Nem is hallhattuk, mert még nem volt terv! Aztán 2016-ban felülbírálta korábbi nézeteit, újabb tanulmányt írt, de a terv még akkor sem volt készen. Az, mint korábban mondottuk, csak idén tavasszal jött elő, de a korábbi, 2015-ös írásra alapozva. Micsoda ördögi ravaszság! A felülbírált, átjavított elképzelésekből lett a terv, a revideált nézetek csak a félrevezetést szolgálják. De népünk nagy vezérének és vezérkarának eszén az ilyen Soros-félék nem tudnak túljárni. Hiába spekulált, lebukott az öreg tőzsdei vigéc. Köszönet és hála vezetőinknek, hogy felnyitották népünk szemét, megvilágosították elméjét, s rámutattak megátalkodott ellenségünkre.

Mert a Soros-terv legelszomorítóbb, legfájdalmasabb része az, hogy nemcsak Európát akarja tönkretenni, hanem hazánkat is hazavágná a CEU, na meg a TASZ kivételével. Vajon mi okból fenekedik saját szülőhazájára a meglett korú börziáner? Talán nem engedték levélben szavazni? Mindenesetre, annyira haragszik ránk, hogy ha nyélbe ütik a tervét, akkor sok egyéb mellett továbbra sem fejeződik be az M0-s építése, a Pride felvonulóinak fejét levágják, a szexuális zaklatások ügye eltörpül majd az iszlám tömegek erőszaktétele mellett, és még ennél is rettenetesebb dolgok történhetnek, ha nem vagyunk résen. Már csak egyetlen kérdésem marad. Egy spekuláns azért tesz mindent, hogy hasznot húzzon belőle. Vajon a 87 éves Soros Györgynek miféle anyagi haszna származnék a Soros-terv megvalósulásából? Hogyan keres akár egy dollárt is a migránsokon? Mi érdeke fűződik hozzá? Mert azt, hogy a Fidesz-kormánynak mi érdeke fűződik hozzá, pontosan tudjuk.

