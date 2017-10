Felzárkózás a Kelethez

Érdekes volt megélni, hogyan működik a korrupció egy délkelet-ázsiai országban. Egy magas rangú laoszi pártfunkcionárius mesélt arról még évekkel ezelőtt, hogyan kedveskednek a vezető beosztásban lévőknek. Ezek a kedvességek, amelyek dollárbankjegyekben testesülnek meg, nem maradnak teljes egészében a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság hivatalnokainál. Bár furcsán hangzik, a csúszópénzek egy része továbbsiklik a szomszédhoz, az utcában lakó szegényebb családokhoz, vagy éppen a helyi óvodába, ahol égető szükség van a pénzre. Éppen ezért a korrupció egyáltalán nem esik olyan szigorú elbírálás alá, mint a keresztény Európában.

Talán emiatt is nehéz megfogalmazni, mit értünk korrupció alatt. A Wikipédia szócikke szerint a korrupció a latin corruptio, azaz romlás, rontás szóból ered. Általános definíció szerint olyan, törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, amely során valaki juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyt biztosít másoknak.

Hasonló jövőbeni előnyöket remélhetett hazánk piacvezető mobilszolgáltatója, a Magyar Telekom is. A multinacionális vállalat – ahogy lapunk beszámolt róla – már 2009-től kereste a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az új kormánytöbbséget adó párthoz. A vállalatnak azonban szigorú antikorrupciós szabályzata van, amely szerint semmiféle anyagi vagy erkölcsi támogatást nem nyújthat politikai pártok képviselőinek. Ezek a szabályok olyan szigorúak, hogy még egy ebédmeghívást sem tesznek lehetővé. Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója emiatt kereste meg Somogyi Péter rendezvényszervezőt, hogy közvetítsen, és hozza Magyarországra David Plouffe-t, Barack Obama amerikai elnök kampányfőnökét. Mattheisen ugyanis az Egyesült Államok elnökének bizalmasával való találkozás lehetőségét találta ki egyfajta ajándékként a Fidesznek.

David Plouffe előadására 2009. december 1-jén került sor a Kempinski Hotelben, ahol kétszáz vendég vett részt a sajtónyilvános eseményen. Ezt szűk körű ebéd követte, ahol már csak tizenhat személynek terítettek. Ezen a Telekom vezérigazgatója és kollégái, illetve a Fidesz prominens személyiségei vettek részt, mint Rogán Antal, Habony Árpád, Szijjártó Péter, Andy Vajna, Kubatov Gábor, Nyitrai Zsolt, Fellegi Tamás és Gyürk András. Az ajándék a körítés volt ahhoz, hogy terített asztal mellett beszélhessék meg a felek a jövőbeni üzleti lehetőségeket. Ha kiderülne, sem lenne gond, hiszen a fideszes fiúk csupán egy olyan nyilvános konferencián vettek részt, ahol éppenséggel a Magyar Telekom vezérigazgatója is jelen volt. Az ebéd pedig szervesen hozzátartozik a konferenciákhoz. Semmi gyanús sem lett volna ebben, ha Rogán Antal nem szólja el magát másnap a TV2 Mokka című műsorában, ahol lelkesen mesélte el, hogy egy éve készült Obama kampányfőnökének meghívására. Azt is elmondta, hogy ezért nem fizettek, a számlát a „multik” állták. Rogán a televízió-műsorban lényegében a korrupció definícióját mondta el, és bevallotta, hogy a Fideszt korrumpálta a Magyar Telekom. Itt tartunk most: a Fidesz főműsoridőben vallotta be a korrupció tényét, mégsem lesz büntetőjogi következménye az ügynek.

Az élet a multinacionális cégeket igazolta. A Magyar Telekom ma már az Orbán-kormány stratégiai partnere, a cég szolgáltatja a kormányzati telefonflotta egy részét, építheti ki a széles sávú vezetékes internetet ott, ahol gazdaságilag nem éri meg, továbbá milliárdos közbeszerzések nyertese. A multik – legyen szó Magyarországról vagy Laoszról – nem szégyenlősek, alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz: a korrupció csak egy költségelem a helyi üzletmenetben, és persze bizonyítvány az adott nemzetről. Kétlem azonban, hogy idehaza a csúszópénzekből jutott a szegény családoknak, esetleg a helyi óvodának, bár sanszos, hogy Rogán szomszédjának igen. Ha már leszakadtunk a Nyugattól, legalább a Kelethez zárkózzunk fel, és az ellopott forintok egy része szolgáljon nemes célokat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.20.