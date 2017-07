Háromból egy vébé

Amikor tegnap reggel felkeltem, gondolkodás nélkül vettem ki a szekrényből a – ki tudja már, milyen sajtóeseményen kapott – Budapest 2017-es pólómat. A tükör előtti fogmosás közben rá-rátévedt a szemem a szívtájékon található vizesvébé-emblémára. – Ma kezdődik, tényleg ma kezdődik! – spannoltam magam ébresztő gyanánt. Az üveglapról olyasféle lény nézett vissza rám, mint Antoine de Saint-Exupéry rókája A kis hercegből: „Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság.” Tegnapelőttig az járt a fejemben, hogy Budapest és Balatonfüred nem is egy világbajnokságot rendez július 14-től 30-ig, hanem hármat: egyet a hat sportágnak (úszás, nyílt vízi úszás, műúszás, műugrás, óriás-toronyugrás és vízilabda), egyet a mutyinak (sokszorosára dráguló rendezés, tollvonásra egyszerűsödő létesítmények, befejezetlen építkezések, követhetetlen és indokolatlannak látszó költések) és egyet személyesen Hosszú Katinka és a GAPS (profi úszószövetség), valamint a vizes sportok nemzetközi szövetsége (FINA) között. Az Iron Lady személyes, azért eléggé szakmainak is tűnő meccsét, úgy látszik, augusztusig felfüggesztették – majd lessük a vébé után a Facebookot –, a mutyi-világbajnokság megannyi „versenyszámának” hírét pedig most két héten át, mondjuk ki: méltán fogja elnyomni az idei második legnagyobb sportos világesemény. (A sovinizmust kerülve rögzítsük: az első a nyár végi atlétikai vb lesz.)

Olvasóinknak talán feltűnt, hogy a második és a harmadik eseménysorral a Magyar Nemzet első oldalain foglalkoztunk – jelezni kívánva például akár a közmédia krőzus sportcsatornájának –, megtisztelve figyelmükért mindazokat, akik a sportoldalakon a sportra kíváncsiak, nem pedig az azt övező, sokszor nem is sportszerű vitákra vagy Soros Györgyre. A sportszakírók, hogy egy kulisszatitkot is eláruljak, nem kis számban épp a vizes vb politikai „hangereje” miatt még arra is lehetőséget éreztek, hogy hazánk történetének egyik legnagyobb szabású tömegeseménye előtt egy-két hetes szabadságra menjenek. Ennek azonban a tegnapi, de napilapról lévén szó, inkább a mai nappal kezdődően – egyelőre – vége. A hangsúlyok a 15–16. oldal tájára tevődnek át, ahol az aktuális kormányzati közellenségkép és az elszálló költségek helyett az úszókról, így Hosszú Katinkáról és vízbeli „támadóiról”, a pillanatokon belül berobbanó Milák Kristófról, Kenderesi „Sajtburesz” Tamásról, Csehről, Gyurtáról, az óriási kedvenc Kapás Bogiról vagy épp Bíró Attila vagány vízilabdázó hölgyeiről, az összes műugrószám megnyerésére vágyó kínai válogatottról, no meg a Duna Aréna mindenféle országbeli szakemberek szerint is páratlan miliőjéről fogunk írni.

Háborúban hallgatnak a múzsák, a múzsák között viszont a fegyverek nem ropognak. Elcsendesülnek most az azeri wifi, a balatonfüredi félkész parkoló, a margitszigeti futókörre pakolt kerítés, a méregdrága dunai ugrótorony, az utolsó pillanatban toborzott sofőrök és operatőrök vagy a 325 millióért „köznembeszerzett” balatoni rendőrhajók által keltett hullámok. A világ most tényleg ránk figyel, mégpedig lélegzet-visszafojtva. (És szerencsére nem is azért, amiért mostanság általában szokott.) A Halászbástyára, Széchenyi megvalósult víziójára, a Pestet Budával összekötő Lánchídra, a vári panorámára, a Gellért-hegyre, a gyönyörű Dunára és a festői Balatonra. Hogy kellett-e ez nekünk, és hogy a bármilyen értelemben vett haszon felül tudja-e múlni a 130 milliárd forintos ráfordítást – aminek egy részét valóban több évtizedes infrastrukturális lemaradásunk behozására költötték el –, nos: ezzel a vébé végén keményen el kell számoltatni az ország vezetését. Akkor derül ki az is, a 2024-es olimpiai álom kormányzat általi elhajítása helyett milyen víziót tár elénk egy „részolimpia” sikeres, avagy sikertelen megrendezése.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.15.