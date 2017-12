Nem félünk a kvótától

Magyarországon új otthonra találtunk, amiért nagyon hálás vagyok. Ez egy szegény ország, mégis segít a menekülteknek – mondta a szíriai Jasszer 2014 végén az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) Budapesten található közép-európai regionális képviseletének honlapja szerint. Jasszert és nejét, Abírt befogadta Magyarország, a budapesti belvárosban kaptak lakást, cserébe az egykori damaszkuszi gyógyszerkereskedő férfi ingyen vágta a környékbeliek haját. – Az élet sokkal könnyebb, amikor gondoskodhatunk másokról – mondta.

Azért is érdemes felidézni ezt a három évvel ezelőtti történetet, mert a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió 180 perc című műsorában Németh Szilárd rezsibiztost is megszégyenítő módon beszélt a bevándorlásról. Mint mondta, „a következő időszakban százmilliók fognak bevándorolni a jobb élet reményében. Magyarország létérdeke, hogy megvédjük, ami a miénk”. Kemény szavak ezek, és még manapság is viszonylag ritka, hogy maga a kormányfő ragadtassa el magát ennyire. A Budapest–Belgrád-vasútvonalról pedig mi más juthatott volna a miniszterelnök eszébe, mint hogy Soros György azon dolgozik, hogy lebontsa a kerítést. – A Soros-hálózat azt akarja elérni, hogy a magyarok örüljenek a tőlük különböző kultúrájú emberek érkezésének, és adjanak nekik pénzt – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök régóta harcol a „természetesen” szintén Soros irányította Európai Unió kvótarendszere ellen. Az orbáni elutasítás ráadásul kategorikus: 2016-ban többször is felvetődött a kötelező helyett az önkéntes befogadás lehetősége, ám erre sem volt nyitott a kabinet.

Csakhogy Magyarország már most is részese egy önkéntes kvótarendszernek, még akkor is, ha a kormányzat ezt nem veri nagy dobra. Az UNHCR által működtetett koordinált áttelepítési programnak az a lényege, hogy a menekülteket egy már menedéket nyújtó országból átveszik. Vagy azért, hogy tehermentesítsék azt az országot, vagy azért, mert kiderül, hogy ott is veszélyben vannak a menekültek. Ennek a rendszernek az elődje révén lelhettek otthonra az ötvenhatos magyarok. Négy évvel ezelőtt António Guterres, az UNHCR akkori vezetője – ma az ENSZ főtitkára – jelentette be, hogy tizenhét ország, köztük hazánk is részese lesz az önkéntes menekültelosztási rendszernek, amellyel szíriai rászorulókat osztanak szét. Az eseményről akkor az MTI is hírt adott, de azóta nem dicsekszik a kormány azzal, hogy önkéntes menekültkvóta alapján szíriaiak telepednek le nálunk. Pedig Simon Ernő, az UNHCR magyarországi szóvivője lapunknak azt mondta, Magyarország mintegy két tucat szíriai embert fogadott be a koordinált áttelepítési program keretében. Lehet, hogy Jasszerék is így kerültek hazánkba.

A magyar kormány kommunikációja tehát álságos és hazug: Orbán Viktor úgy ágál a brüsszeli betelepítés ellen, hogy közben az ő miniszterelnöksége idején csatlakozott az ország egy másik önkéntes menekültelosztási szisztémához. A politikai megfontolásból elkövetett félrevezetésen persze felesleges fennakadnunk. Ami viszont fontosabb: ha a kormány tehát mégis nyitott egy önkéntes kvótarendszerre, akkor illene támogatnia az európai menekülthelyzet megoldására kitalált észt javaslatot. Az unió soros elnöksége által kidolgozott rendszer szerint nem lenne kötelező menekülteket befogadni, segítséget nyújtani viszont igen. Ezt azonban anyagi vagy logisztikai támogatással, szakemberek és felszerelések kiküldésével is le lehetne tudni. Ez végre egy olyan kompromisszumos tervezet, amelyet a magyar kormány nyugodtan elfogadhatna. Logikus lépés lenne, hiszen egyrészt Orbán Viktor is elmondhatná idehaza, hogy nem fogad be az ország menekülteket, másrészt Brüsszel, Párizs vagy Berlin sem fenyegetőzhetne azzal, hogy a szolidaritás hiányában uniós forrásokat vonnak meg Magyarországtól. Azaz nemcsak Orbán Viktor, hanem a magyar nép is jól járna. Már ha ez még szempont.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.