A főnök ragaszkodik hozzá – szabadkozott néhány éve a Fidesz egyik prominens politikusa, amikor beszélgetésünket megszakítva elrobogott a választókörzetében tartott rezsifórumra. Kényszeredett mosollyal jelezte, ez egy kínos, nem szabadon választott gyakorlat neki, akinek a szakterülete távol áll a témától.

Nem tudom, kínosan érezte-e magát tegnap Aradszki András (KDNP) energiaügyi államtitkár, amikor a parlamentben akadozva, láthatóan minden meggyőződés nélkül felolvasott egy brosúrát Soros György és a Sátán közeli kapcsolatáról. Míg a rezsiharc idején a háborús retorika még puszta absztrakció volt, mára konkrét fenyegetőzéssé vált, hús-vér célpontokkal. Van persze más különbség is. Ha kampánycéllal történt is, akkor valóban volt rezsicsökkentés, a szocik hajdan tényleg lassan és tagoltan hazudtak egy nagyot a soha nem emelkedő gázárról, az a kampány pedig legfeljebb fokozta az ellenszenvet az energiaszolgáltatókkal szemben, oktalan indulatot nem keltett a társadalomban. Rezsifórumokat manapság nem tartanak; nehéz lenne elmagyarázni, hogy a nemzeti szuverenitás jegyében miért állítja meg évek óta az energiahordozók árának globális csökkenését a magyar határzár.

Ehelyett a miniszterelnök, a kormány és a Fidesz–KDNP a bevándorlás ürügyén a tűzzel játszik, s a jelek szerint hisztériakampányuk nem ismer határt, mértéket. Aradszki András produkciója bármennyire erőltetett és hiteltelen volt, üzenete újabb tégla a társadalmat a normalitástól, a mindennapi élet gondjairól való gondolkodástól, az észszerű vitától elzárni próbáló falban. Ha Soros György állítólagos terve sátáni, s a tavaszi választás tétje annak megállítása, akkor sikerült új dimenzióba emelni a kampánytétet. De lépjünk túl a derék kereszténydemokrata honatyán, hiszen ő is csak szem a láncban. Előzőleg Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes adott le figyelmeztető lövést az állami rádióban Navracsics Tibor uniós biztos felé, aki azt találta mondani, hogy nemzeti konzultáció ide, kormányzati kampány oda, ő bizony Brüsszelben nem találkozott Soros-tervvel. Semjén Zsolt a nemzetből azért nem tagadta ki egykori harcostársát, csupán a hazája iránti hűség elsőbbségére figyelmeztette. Itt üt megint vissza, hogy a mai kormánypártok is olvasatlanul szavazták meg tíz éve az Európai Unió működését szabályozó lisszaboni szerződést, és azóta sem néztek utána, mi a feladata egy uniós biztosnak. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap az ATV.hu-nak világossá tette, helyettese is az ő tervét hajtja végre, szerinte is Navracsics Tibor tudja rosszul, mi történik Brüsszelben. Biztos nem látja a fától az erdőt; hogy csupa Soros-ügynök veszi körül.

Másokhoz hasonlóan lapunk is vette a fáradságot, és összevetette Soros György egyébként változó nézeteit a nemzeti konzultáció állításaival. Ha nem a tények utáni világban élnénk, vita sem lenne arról, hogy a kormány szövege csupán nyomokban tartalmaz igazságot. Soros és a magyar kormány valóban két hajóban evez, ennél lényegesebb, hogy a befolyásos milliárdos brüsszeli vizitjei ellenére az Európai Bizottság tényleges javaslatai is eltérnek az övéitől. A prózai igazság az, hogy az EU-ban már határozottan többségi álláspont a külső határok védelmének elsődlegessége, a kötelező kvóta rendszere megbukott, a balkáni migrációs útvonalat lezáró uniós–török megállapodás működik. Az ellenzéki pártok többsége pedig meggyőződésből vagy a közhangulat hatására kerítéspárti.

A „Sátán” vesztésre áll, ám a Fidesz még nem érzi a zsebében a jövő évi győzelmet, s kétharmadelvonási tünetekkel küzd. Ezért szítja az indulatokat, fenyeget és karaktergyilkol ellenzékit, civilt vagy tőle független újságírót. A fizikai erőszak sem tabu, lásd Földi László volt hírszerzővezér legutóbbi nyilatkozatát. Belső korrekcióra nincs esély, az őrjöngésnek, a precízen adagolt gyűlöletkeltésnek a választó parancsolhat megálljt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.10.