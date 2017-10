Megújult a Hír TV online oldala

Nem lenne kedve kicsit átugrani a szomszédba? Igazán érdemes: testvéroldalunk, a Hír TV online szájtja ugyanis most jobb mint valaha. Épp most újult meg, és ebben – a Hír TV szakemberei mellett – nekünk is volt egy kis részünk.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elsősorban azért volt benne részünk, mert a Hír TV stratégiai partnerünk, és így – ma szeretjük ezt a szót – stratégiai célunk, hogy a két híroldal minél inkább kiegészítse egymást. Sok egyéb mellett törekvésünk, hogy minél jobban meg tudjuk osztani egymás oldalain cikkeinket, videóinkat – híreinket, a szerkesztőknek és újságíróknak pedig eközben egyre több lehetőségük nyíljon az együttműködésre, ami természetesen azt jelenti, hogy online olvasóinkat gazdagabb tartalommal tudjuk majd kiszolgálni.

Cégcsoportunk online híroldalainak megújítása tehát ma újabb mérföldkőhöz érkezett: korábbi ígéretünkhöz híven a Magyar Nemzet online megújítását követően itt az új Hír TV online is.

Milyen megfontolások játszották a fő szerepet az újratervezés során?

Legyen könnyen, gyorsan és egyszerűen használható;

az eddigieknél nagyobb szerepet kapjon a Hír TV megújult műsorainak megismertetése

a Magyar Nemzet és a Hír TV online olvasói minél könnyebben rátaláljanak a testvéroldalak tartalmaira;

támogassa a lehető legnagyobb mértékben a keresőoldalak és a közösségi média felhasználóit;

A megújulás részleteiről természetesen kisregényt is írhatnánk, de úgy hisszük, az olvasókat leginkább az győzi majd meg, ha látják, használják, olvassák az új hírszájtot – természetesen a Magyar Nemzet online-nal együtt. (Ezt a továbbiakban szeretnénk nekik megkönnyíteni: nálunk rendszeresen felbukkannak majd a Hír TV online tartalmai csakúgy, ahogy a Magyar Nemzet cikkei közül is számos megjelenik majd ilyen vagy olyan formában a hirtv.hu-n.)

És akkor a bejelentés végén egy újabb ígéret: hamarosan a Lánchíd Rádió online oldalát is megújítjuk, így a három testvér, a Magyar Nemzet, a Hír TV és a Lánchíd Rádió egymást kiegészítve – szöveggel, videóval és hanggal egyaránt – még erősebb tartalommal, még több információval tudja szolgálni a komoly hírek iránt érdeklődő olvasókat.

Nem lenne kedve kicsit átugrani a szomszédba?

Utána persze visszavárjuk.