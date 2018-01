Szolgálati közlemény: hogy ne a Facebook döntse el Ön helyett, hogy mit olvashat

Az álhírek elleni küzdelem hevében Mark Zuckerberg bejelentette, hogy átalakítják a Facebook hírfolyamát, mégpedig úgy, hogy a jövőben kevesebb hírt fognak mutatni és több posztot az ismerősöktől. Ez több más médiatermékhez hasonlóan a Magyar Nemzet cikkeihez való hozzáférést is megnehezíti, viszont van néhány módszer, amellyel legyőzheti a Facebook-algoritmust. Mutatjuk is őket!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A Magyar Nemzet Facebook-oldalán a „Követed” (Following) menüpont alatt kiválaszthatja a „Megjelenés elsőként” (See first) pontot. Így minden belépésnél garantáltan láthat friss Magyar Nemzet-posztokat.

Ugyanezt több oldallal is megteheti, itt meg is ragadnánk az alkalmat, hogy ajánljuk tematikus oldalainkat:

Múlt idő – történelem

Magyar Nemzet Magazin – a Hétvégi Magazin oldala

Grund – kultúra

Sport

Mégis mozog – tudomány

– Ossza meg cikkeinket! Az ismerősei üzenőfalán is megjelenik, amit megoszt, így ha lát egy jó cikket, nyomjon a Megosztás gombra, hogy mások is olvashassák.

De nem csak a Facebookon találkozhat velünk, más lehetőségeket is kínálunk.

– Fizessen elő a Magyar Nemzetre! Választhat nyomtatott és digitális, valamint kombinált ajánlataink közül, jókora kedvezményekkel.

– Iratkozzon fel valamelyik hírlevelünkre, az általános mellett választhat tematikusainkból is!

– Iratkozzon fel valamelyik RSS-csatornánkra! Ha Firefoxot használ, ehhez nincs más dolga, mint a kiválasztott rovat főoldalánál rákattintani „A rovat cikkei RSS-en” feliratú gombra. Ha az mno.hu minden tartalmát szeretné az RSS-olvasóban látni, akkor pedig a jobb felső sarokban lévő, köröket ábrázoló ikonra kell kattintani. Más böngészőknél szükség lesz egy RSS-olvasó programra, ilyen például a Feedly. Regisztráció után itt a Magyar Nemzetre keresve hozzá is adhatja.

– Van Youtube-csatornánk is, itt feliratkozhat!