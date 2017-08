100 kilót adott le a Kemény-csapat a masters vb-re

Három hete napi egy edzéssel célegyenesébe ért a(z egy n-nel írandó) Millenium férfivízilabda-csapat felkészülése a hétfőn kezdődő masters világbajnokságra. A játékosok és a másodedző Kósz Zoltán utoljára álltak a sajtó rendelkezésére a nagy megmérettetés előtt, de hasonlóan a felnőtt férfiválogatotthoz, „egy negyedet késtek” erről a „meccsről”.

– Bocsánat a késésért mindenkitől, annyi autogramot kellett kiosztanunk, hogy nem értünk ide – tréfálkozott egymás szavába vágva Kósz és Szécsi Zoltán kapus, valamint Vári Attila és Varga Tamás mezőnyjátékosok. Vári rögtön arra is kitalált valami frappánsat, hogy miért írták el a csapat nevét: – Így védettük le! – több kérdés erről tehát nincsen.

De hogy kezdődött ez az egész? Vári emlékei szerint amikor Budapestre került a vizes világbajnokság, akkor ültek össze a csapatból néhányan, összenéztek, és tudták, hogy mi következik a „rendes” vb után.

– Rengeteg szeretetet kaptunk a szurkolóktól annak idején, hálából minden társammal próbáljuk szebbé tenni a napjaikat, hogy újra együtt éljük át a régi, szép emlékeket – vette romantikusra a figurát a sydney-i olimpiai döntőben demoralizáló csavargólt szerző Vári. Ennél részletesebb emlékei is vannak az újrakezdésről Varga Tamásnak: – Voltak korábban is gálamérkőzéseink, Biros Péter egri búcsúmérkőzése azonban fordulópont volt. Kásás, Varga Zsolt, Fodor Rajmund és én ültünk össze, és igazából Kása szólt, hogy van ez a lehetőség, hogy a mastersen elinduljunk. Egyetértettünk vele, hogy ez jó lesz.

Az edzéseken, amiket Vári elmondása alapján nagyon élveznek, kemény terhelést is kapnak az olimpiai bajnok vízilabdázók, és bár hivatalosan Kemény Dénes lesz a csapat mestere, Kósz tartja az edzéseket – ezek tartalmával Kósz elmondása szerint leginkább Kásás Tamásnak van baja…

A masters világbajnokságnak a legények elmondása szerint komoly népegészségügyi mondanivalója is van, a csapat tagjai összeadva körülbelül 100 kilót adtak le, Varga Tamás saját bevallása szerint a januári egyéni felkészülés kezdete óta nyolcat.

A Millenium csapat túl van már próbameccseken és az emberelőnyös-emberhátrányos helyzetek gyakorlásán is, mérkőztek Balatonfüreden az Oázis fantázianevű csapattal és simán le is győzték, valamint gyakoroltak az U15-ös és az universiade-válogatott ellen is.

Szécsi Zoltán szerint a múltja kötelezi a Kemény Dénes fémjelezte csapatot, hogy ezen a megmérettetésen elinduljon, de persze a kényszer mit sem érne, ha nem imádnának egymással vízilabdázni. Az első mérkőzésre hétfőn, a másodikra kedden kerül sor este 7 órakor a margitszigeti Hajósban, külön nagy szeretettel várják azokat, akik 2000-ben még nem láthatták olimpiai bajnokká válni a korszakos válogatottat. Sajnálatos, de a jegyeket a hétfői áruba bocsátás után percekkel mind elkapkodták, ám ha a csapat csoportelső lesz olasz és török ellenfelével szemben – a török Galatasarayban játszik Vincze Balázs –, akkor pénteken, szombaton és vasárnap is lesz mérkőzés, egyenes kieséses rendszerben.

És hogy mi jár Kemény Dénes fejében az edzéseken? Tíz évvel ezelőtt még bosszankodott, ha valami nem sikerült, ma már legfeljebb kineveti a játékosokat.

A Millenium a 40+-os kategóriában indul, a B csoportba nyert besorolást.