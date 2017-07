„Bányászbéka feneke alóli” feltámadás, 6-0-s roham

Könnyek között távoztak női vízilabdázóink hétfőn a Margitszigetről, két napra rá pedig szakadó eső áztatta arcukat, amikor az 5-8. helyért zajló első meccsen ugrottak medencébe Görögország ellen. A 2011-es világbajnok 1-0-ra, 3-1-re vezetett, az első negyed 2-4-es eredménye a Kanada elleni 4-6-os vereséget idézte, a 2-5-nél Kasó Orsolya helyett bejött Gangl Edina, elöl pedig betalált Keszthelyi Rita, ami feltüzelte a közönséget, de a félidőben így is 3-6 volt az állás.

Ekkor azonban megtörtént az, ami a negyeddöntőben nem: átbillent a csapat a holtponton, olyannyira, hogy 5-0-ra nyertük a harmadik negyedet. Szilágyi Dorottya lőtt még egyet, belelkesült a csapat, Gangl is bemutatott néhány bravúrt, 8-6-ról pedig már nem volt visszaút.

9-7-nél Keszthelyi a kanadaiak védekezési stílusát idézve a blokkolta ki Xenaki kapuba tartó lövését, sarokdobás helyett mégis a görögök jöhettek, később fel is jöttek 9-8-ra, de Keszthelyi góljával, három perccel a vége előtt ismét kettő volt közte. 10-9-nél, 16 másodperccel a vége előtt támadhattak az egyenlítésért, de sikertelenül.

Az 5-8. helyért zajló másik mérkőzésen Ausztrália 11-11-es döntetlen után büntetőkkel kapott ki Olaszországtól, úgy, hogy az utolsó ötméterest Bronte Halligan nemhogy nem lőtte be, hanem kiperdült a kezéből a labda, amikor fel akarta azt emelni a vízről. Így aztán péntek délután fél 2-től az olaszokkal játszik a magyar válogatott az ötödik helyért.

Reakciók

Bujka Barbara: 3-6-ig nem ébredtünk föl, után elhittük, hogy mégiscsak tudunk vízilabdázni, és ki is jött a végére, hogy csapatként jobbak vagyunk. Remélem, az olaszok ellen azért jobban fogunk kezdeni.

Takács Orsolya: Mindkét csapat fájó vereséget szenvedett el az elmúlt mérkőzésen, a gátat át kellett törni, a második félidőre szerencsére összeállt a védekezés, és el kezdett működni a támadás. Egyértelműen ez a lélektana, hogy el kell engedni a múltat, úgy tűnik, nekünk kellett ehhez egy félidő.

Gurisatti Gréta: Most már sokkal jobb a kedvem, a lelkünknek nagyon kellett ez. A kispadon is nagyon tüzes volt a hangulat.

Bíró Attila: A bányászbéka feneke alól jöttünk föl, egy kapuscsere és egy védekezési taktikaváltás után. Ez sikerült, s kellett az is, hogy a lányok ezúttal nem csinálták össze magukat, beleálltak, és lőttek. Két napig azon dolgoztunk, hogy zárjuk le a kanadai meccset, ez nem volt könnyű, látszott is az elején, de ez a győzelem adhat akkora lökést a csapatnak, ami elég lesz holnaputánra is.

Női vízilabda torna, az 5-8. helyért:

Magyarország–Görögország 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)

Gólszerzők: Keszthelyi Rita 3, Bujka Barbara, Szilágyi Dorottya 2-2, Gurisatti Gréta, Takács Orsolya, Szűcs Gabriella 1-1, illetve Cukala 3, Avramidu, Xenaki 2-2, Aszimaki, Plevritu 1-1.

Gól emberelőnyből: 2/3, ill. 3/5

Gól ötméteresből: 2/2, ill. -