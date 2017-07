A franciáktól csak öt gólt kaptak a magyar lányok

Japán 20-11-es legyőzése után újabb könnyű feladat előtt állt a magyar női vízilabda-válogatott a margitszigeti vb csoportmérkőzéseinek sorában. Franciaország a két évvel ezelőtti tornán 14.-ként végzett, idén pedig világliga-selejtezőn 15-4-re vertük őket, így tényleg csak az volt a kérdés, hogy mennyit lövünk nekik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Illetve az is, hogy mennyit kapunk, hiszen a japánok által lőtt 11 a csapat minden tagja szerint sok volt. Olyannyira, hogy állítólag Bíró Attila vasárnap az utolsó negyed előtt azt mondta a játékosoknak, hogy annyiszor plusz száz métert kell úszniuk a másnapi edzésen, ahány gólt kapnak a végső dudaszóig. Öt lett belőle, s az ötszáz métert be is hajtotta Bujka Barbaráékon a szövetségi kapitány.

Az első támadásból, az első ria-ria-hungáriázás közepette meg is született az első találat, Keszthelyi Rita szerzete. Aztán még további hat az első negyedben, miközben hátul négyszer is szépen védett a japánoktól több elkerülhető gólt is kapó Kasó Orsolya.

A 7-0-s után 7-2-es negyed következett, aminek a végén elmondhattuk, hogy a mezőnyjátékosok közül csak Szűcs Gabriella nem talált még be. A női vízilabda esetében még szokni kell, hogy a sorjázó magyar találatok szerzőinek keresztneveit egytől egyig beordította a lelkes közönség a műsorközlő felvezetésére.

A második félidőben már Gangl Edina állt a kapunkban, s a harmadik negyed második felében már Szűcs neve mellé is húzhattunk egy strigulát. Ekkor „csak” dupla annyit lőttünk, mint kaptunk, 20-5-ről indult a záró játékrész. Ekkor előbb Bujka talált be (ez volt a negyedik gólja), Gangl védett egy ötméterest, majd az annak elvégzésénél zavargó Keszthelyi lőtt gólt (neki is a negyedik volt). A vége 24-5 lett, utolsó két találatunkat Antal Dóra szerezte, ő is négyig jutott.

A mi csoportunkban tegnap Hollandia 20-8-ra verte Japánt (vasárnap pedig 17-2-re a franciákat), a csoportelsőséghez és a szombati nyolcaddöntők átugrásához csütörtökön le kell győzni a hollandokat (miként a tavalyi Eb-döntőben). Döntetlen esetén az számítana, hogy az aznap reggeli japán–francia meccs győztesét ki verte meg jobban.

Női vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló:

Franciaország–Magyarország 5-24 (0-7, 2-7, 3-6, 0-4)

A nap további eredményei:

Egyesült Államok–Spanyolország 12-8

Új-Zéland–Dél-Afrika 8-6

Japán–Hollandia 8-20

Görögország–Kazahsztán 19-5

Ausztrália-Oroszország 8-5

Kína-Kanada 8-9

Olaszország-Brazília 21.30-tól

A női vízilabdatorna csoportbeosztása:

A csoport: Olaszország, Brazília, Kanada, Kína

B csoport: Új-Zéland, Dél-Afrika, Spanyolország, Egyesült Államok

C csoport: Japán, Hollandia, MAGYARORSZÁG, Franciaország

D csoport: Ausztrália, Oroszország, Kazahsztán, Görögország