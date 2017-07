A világcsúcsért lépett vissza Hosszú Katinka a 100 háttól – a második úszódélelőtt

Látva a vasárnapi 200 méteres női vegyesúszás előfutamait, nem vettünk volna rá mérget, hogy elrúgja magát a rajtkőtől Hosszú Katinka hétfő reggel a 100 m hát ötödik előfutamában. Aztán ahogy tipegett ki a medencetérbe, odaszólt az M4 sporttévé munkatársának, hogy bármit úszik, visszalép a 100-tól, de csak az előfutam után. Megérthetjük, be kell lőnie a 100 hátat a 400 vegyes részeként éles körülmények között. Gyakorlásnak azért kissé erős volt, amit művelt, futamát simán nyerte, összesítésben pedig a második helyen középdöntőzhetett volna délután, csakhogy alig egy órával hamarabb a 200 vegyes döntőjénél, így viszont nem kockáztatott. Javára legyen írva, hogy senki versenyzését ezzel nem befolyásolta, egyedüli magyarként volt A-szintes 100-on, illetve Sós Csaba úszókapitánnyal is megbeszélte a visszalépés lehetőségét.

Férfi 100 m háton Balog Gábor rajtolt, és azt ígérte, 54 másodpercen belülit fog úszni a világbajnokságon. Hogy ezt az elő- vagy a középfutamban akarta-e, nem világos, mindenesetre saját csoportjában majdnem az 55 másodpercen is kívülre került, 7. helye pedig csak az összesített 21.-re volt elég. 54 másodperc környékén simán középfutamos.

Sztankovics Anna még csak 21 éves, igaz, ebben az életkorban már szaladgálnak olimpiai bajnokok, illetve úsznak… tőle 100 m mellen nem volt elvárás, futamában úszott 9. helye nem is sorolta őt előrébb a 25.-nél.

Sztankovics Anna a női 100 méteres mellúszás előfutamában Fotó: Kovács Tamás / MTI

– Nem vagyok megelégedve, de az idei évemet nézve reális ez az idő – értékelte 1:08,66-os eredményét. Igaz is, két hónapot egy sérülés miatt ki kellett hagynia, titkos célja volt 1:08-on belül úszni, de most neki és nekünk is ezzel kell megelégedni. Megjegyezzük, azzal sem került volna a legjobb 16 közé, ahhoz 1:07,43-ra volt szükség. Bombaerős a mezőny!

Jött aztán Bernek Péter 200 m gyorson, de szintén nem vitte többre Sztankovics Annánál, a futam 9. helye nem sorolta őt előrébb az összesített 25.-nél. Volt azonban a számnak egy másik magyarja, Kozma Dominik, aki friss vb-bronzérmesként (emlékezhetünk még a tegnap estére…) óriásit repesztett, előfutamában 3. lett, összesítésben pedig 8. legjobb idővel középdöntős, este megleshetjük, amint döntőbe jut. Bernek sem volt azért elégedetlen!

– Libabőrös voltam a közönségtől, majdnem egyéni csúcsot úsztam! A technikám esett szét, nem volt az igazi és sérült is voltam. A 200 hát előtt bizakodó vagyok, jó formában érzem magam, és van még három napom is addig.

Kozma Dominik pedig: – Elég jól aludtam, éjféltől fél hétig. Este meglátjuk, mennyire voltam most jó vagy csak megtréfált a formám.

Hátra volt még a hölgyek 1500 méteres gyilkos gyorsúszása, két magyarral. Szerencsére együtt úsztak a háromból második előfutamban, így Késely Ajna sokáig tudott Kapás Boglárkával menni, és végül éppen be is csusszant a döntőbe nyolcadikként, Kapásnak ez valamivel simábban ment, ő ötödik lett (futamukban 3. és 4. helyen végeztek). Kapás érmekért jött a vb-re, ezt 1500-on megszerezni kedd este lesz lehetősége, a távon nemzetközi felnőttversenyen rutinnal nem rendelkező Késely Ajnától ezt nem lehet elvárni, 15 évesen már bőven túlteljesítette az elvárásokat.

Úszóink az M4-nek így értékeltek:

KAPÁS BOGLÁRKA - Sokkal jobb úszás volt ez, mint a tegnapi, a vasárnapot inkább kitörölném az emlékezetemből. Ez most már én voltam, úgy megy, ahogy mennie kell. Bennem van még picit a tegnapi 400, kicsit meg is húztam a jobb karomat, de jó volt ez most!

KÉSELY AJNA - Ennek az 1500-nak annyira nem örülök, de először úsztam életemben délelőtt ilyet. Nem volt kellemes. Nagyon bekezdtem, Bogiék tapasztaltabbak, ezért jobban bírták a második felét, de erre Turi György figyelmeztetett. Rengeteg magyar itt van a lelátón, és elvisz az adrenalin.

A délutáni programban Hosszú Katinka aranyért és világcsúcsért úszik 200 vegyesen, Kozma Dominik pedig középdöntőzik 200 gyorson, a többi magyar sajnos elhullott, de Katka révén meglehet végre a vizes vb első magyar aranya, és teljesül Sós kapitány elvárása is: minden napra jut érem az úszóversenyeken.