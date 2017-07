A világsajtót nem rázta meg a budapesti vizes vb

Hosszú Katinka többször elmondta a vizes világbajnokság utolsó napján, hogy külföldi úszótársai közül jó néhányan nem feltétlenül vártak sokat a magyar eseménytől, de a szervezés és a helyszíni tapasztalatok láttán leesett az álluk, nem tudtak betelni a kiszolgálással és a remek hangulattal. Körbenéztünk a nagyobb lapoknál, ők hogyan emlékeztek meg a vasárnap este véget érő világversenyről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Swimswam úszóportál szigorúan a szakmai elemzésekre összpontosított végig, és az utolsó nap sem tett másképp. Hosszú Katinkát kiemelték mint a női úszót, aki először nyert világbajnokságot hazájában, ráadásul két aranyat (200 méter, 400 méter vegyes) is bezsebelt. A Kozma Dominik – Bohus Richárd – Gyurta Dániel – Milák Kristóf összeállítású 4×100-as férfivegyesváltó kapcsán Milákot és Kozmát dicsérték, miattuk úgy gondolják, hogy Magyarország a továbbiakban is rendkívül sikeres lesz majd úszásban. Persze nem csak miattuk.

A BBC sajátjaival foglalkozik, a 4×100-as férfivegyesváltójuk nagyot ment, természetesen itt is a mellúszókirály Adam Peaty volt a sztár, nélküle nem lett volna meg az ezüstérem a briteknek, akik javítani akarnak. Nem mellesleg például Peaty 100 méter mellen elsőként a Földön le akar menni 57 másodperc alá. Bátor szavak.

A The Guardian sportrovata a BBC-hez hasonlóan elsősorban krikettel, futballal, kerékpárral foglalkozik hétfőn, a vizes világbajnokság kapcsán pedig az amerikaiak elképesztő teljesítményével, közülük is leginkább Caeleb Dresselével.

A 20 éves egyetemi tanuló utolérte Michael Phelpst az egy vb-n megszerzett aranyak számában, hetet gyűjtött Budapesten.

A legendás úszó ezt 2007-ben Melbourne-ben teljesítette.

Phelps értékelte a nagyszerű teljesítményeket: az ő egykori edzőjénél pallérozódó Chase Kaliszról és persze Dresselről is posztolt az Instagramen a vb idején.

Caeleb Dressel csak úgy duzzadt az erőtől a budapesti vébén, 100 méter pillangón és másik hat számban sem érte utol senki Fotó: Isza Ferenc / Europress/AFP

A The New York Times netes kiadása nemhogy a címlapon, még a sportoldalon is alig foglalkozik a vizes vb-vel, pedig az Egyesült Államok negyvenhat éremmel – huszonegy arannyal, tizenkét ezüsttel, tizenhárom bronzzal – toronymagasan zárt az éremtábla élén. Dressel különleges teljesítményével, hét aranyával és Phelps – 100 méter pillangós – vb-rekordjának megközelítésével (4 századon múlt) törődnek. Katie Ledecky öt aranya is megér egy mondatot náluk.

A brit The Independent vagy éppen a USA Today netes kiadása, írd és mondd, egyetlen szót sem ejt sportrovatában a vasárnap véget ért vb-ről, utóbbi kizárólag baseballal és amerikaifutballal foglalkozik.

Az LA Times említés szintjén ír Dressel hét aranyáról és Phelps vb-rekordjának megdöntéséről. A cikkben szólnak Hosszú Katinkáról, akinek a 400 méter vegyesen elért győzelmét követően ria-riázni kezdett a közönség, az úszó pedig magyar zászlóval a hátán köszönte meg az ovációt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung súlyos kritikát fogalmaz meg a német úszók kapcsán, akik mindössze két ezüstöt és egy bronzot hoztak össze a nyolcvankétmilliós országnak. A lap előveszi Henning Lambertz szövetségi kapitányt, és súlyos úszóválságról ír.

A Welt csatlakozik, a 200 méter vegyesen ezüstös Franziska Hentkét emelik ki egyedül, no meg az úszóival vitában álló szövetségi kapitányt. Thomas Rupprecht korábbi világbajnok úgy látja, a cél, vagyis az úszóvilág öt legjobb nemzete közé visszahozni Németországot a tokiói olimpiára, teljesen kilátástalan.

A L’Équipe francia sportnapilap természetesen Camille Lacourt-ra hegyezi ki a vizes vb lezárását. Az 50 méter háton aranyérmes világklasszis már az olimpia előtt a visszavonuláson törte a fejét, de Budapestre még eljött, itt akarta lezárni a pályafutását. A lapnak adott interjújában erről beszél, no meg arról is, hogy a dobogó tetején állva élete egyik legszebb Marseillaise-ét hallgatta, és leperegtek előtte pályája legszebb pillanatai. Mint elmondta, az edzések nem fognak hiányozni neki, de a versenyek okozta adrenalinlöketek mindenképp. A Duna Arénában tapasztalt atmoszférát pezsgő hangulatnak nevezte.