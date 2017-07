A vizes vébés szerepléstől függ Hosszú Katinka harcának kimenetele

Hosszú Katinka július 4-én alakította meg a Profi Úszók Világszövetségét (GAPS), mely a sportág nemzetközi érdekvédelmi szervezeteként kíván működni. 15 olimpiai bajnok már jelezte csatlakozását, összesen 30 versenyző jött össze, egyelőre nincs köztük magyar, ahogy amerikai sem, utóbbiak nem nevezhetnek egyetemi sportolóként pénzdíjas vk-versenyre. A szervezet életre hívásának előzménye, hogy Hosszú levélben tiltakozott a vizes sportágakat tömörítő FINA-nál a világkupa-sorozat változásai miatt. Ennek értelmében csak négy számban indulhat a vk-versenyeken egy úszó, miközben ő időnként 10-ben is rajtkőre állt. Hosszú számára ezzel az edzésterve is borulhat, hiszen ő gyakorlatilag itt tréningezett élesben.

Wladár Sándor, az úszószövetség elnökségi tagja, a Sport TV Mai helyzet című műsorában szerdán jelezte, azzal nincs gond, hogy Katinka a legjobbak közé akar tartozni és sok számban el akar indulni. Az egykori olimpiai bajnok úgy látja, a FINA össze fog hívni egy közgyűlést, és megtárgyalják, mi legyen a válaszlépés. Hiszen Hosszú levelében utalt rá, hogy ha a legnevesebb sportolók esetleg nem mennének el ezek után a vk-versenyekre, akkor a szponzorok is otthagynák az eseményt, és a tévés közvetítés is ugorhat. „Mi van akkor, ha Hosszút ezek után nem hívják meg a világkupára vagy nem engedik elindulni egy világbajnokágon?” – teszi fel a szerinte aktuális kérdést Wladár. Hozzátette: a magyarok egyelőre azért nem csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert inkább a vb-szereplésükre koncentrálnak. Ez egyébként nem pontos, több magyar is csatlakozott, de az Iron Ladytől úgy tudjuk, csak a vizes-vb után közlik, hogy kik.

Wladár úgy látja, a legnevesebb úszók továbbra is el fognak menni a világkupákra. Kitért rá, hogy a Profi Úszók Világszövetségének létrehozása mindenkit meglepetésként ért. Főképp azért, mert az új szervezet szembemegy a FINA-val, miközben a tagjai között vannak azok az úszók, akik a nemzeti szövetségek égisze alatt úsznak a FINA által szervezett világversenyeken. Kitért rá: ha egy szervezet megszervez egy versenyt, hadd szabhassa meg az indulás feltételeit. Hozzátette: a FINA megemelte a pénzdíjakat a világkupa-sorozatban, tehát pénzbeli veszteség talán kevéssé éri a versenyeken zömmel jól szereplőket.

Wladár véleménye szerint, ha Katinka jól szerepel a vébén, erősödik a pozíciója, és lesz változás még az ügyben, ha nem, akkor nem biztos.