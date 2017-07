Angol–magyar lecke a Dagálynál

„I don’t know!”, vagyis: Nem tudom. Az idegen nyelveken nem beszélő ember azt hinné, körülötte mindenki tud angolul, annyiszor hangzik el ez a mondat a Duna Aréna övezetében.

A pénteki nyitónapon bringával mentem a Népligettől a Dagályig (lemértem, erős autóforgalomban 26 perc), hogy felvegyem a sajtóakkreditációt az egyetlen lehetséges helyen, és tájékozódjam a média munkatársainak lehetséges mozgási lehetőségeiről a vizes vb fő helyszínén. Hogy a világversenyt nyitó műugróesemények szinte senkit nem érdekelnek, az már odaérkezésem előtt kiderült: a Moszkva sétányon tekerve a Visegrád és a Nagymaros nevű FINA-vízibuszt is megelőztem, egyiken sem láttam két-háromnál több embert, pedig elvileg nagy erőkkel ajánlják, hogy a vízen közlekedjenek, mert az a tuti. Nem közlekednek azok sehogy, mert szinte nincsenek is.

Előzőleg Csurka Gergelytől, a FINA sajtómunkatársától megtudtam, merre lakik a Jóisten az úszószentélyben, ennek megfelelően vasparipám gyeplőjét is a Duna mentén tartottam az Árpád hidat észak felé elhagyva is, ahonnan egy marcona, kopasz valtonos biztonsági fordított vissza, hogy nem oda Buda (a környéki rajzolt térképről tehát senki ne próbáljon meg tájékozódni). Kapva a lehetőségen, hogy interakcióba léphetek egy ilyen fontos emberrel, azt tudakoltam, pontosan hol vehetem fel az akkreditációt. Miután „a déli kapuhoz” irányított (ilyen felirat sehol nincs, de kis ésszel rá lehet jönni, hogy melyik az), megfordultam, és már mentem is a déli kapuhoz. A bejáratnál még az ostobán összerakott biciklitárolót is használtam (második biciklisként a nap folyamán), a baj csak az vele, hogy rossz magasságban helyezkedik el az a része, ahová lakatolni kellene. No, sebaj, az első ellenőrző ponton csont nélkül átvittem a dezodorjaimat és a bringás szerszámkészletemet is, és újbóli eligazítást kértem a nagyszámú személyzettől, amely némi „bunkózás” után elmondta, hogy valahol a Shell-kút magasságában van egy hely, ahol megkapom, amit akarok. Feliratok? Sehol semmi. Óriási vécék, kavicsos sétányok mindenütt, meg mobilozó önkéntesek, akik persze semmit nem tudnak, amit nekem kellene elmondaniuk, de azt angolra is fordítják, ha kell (ugye: „I don’t know”). Pár perces ténfergés után kimentem a telek túloldalán, ott, ahol korábbi dagályos ottléteimkor be szoktam volt menni az épületbe, és tágra nyílt szemekkel fogadták a híremet az ottani valtonosok, hogy engem odaküldtek. Hát fordultam vissza megint, de a következő belépésemkor a dezodorom gondot okozott, az azutánin a bringás kulcskészletemet kellett ott hagyni, de nem bosszankodtam, mert tényleg a biztonság a legfontosabb. Körvonalazódott, hogy a Dagály felújított strandépületében lesz a megoldás, ezért egy időközben mellém vetődő pályatárssal az oldalamon folytattuk a keresgélést, az önkéntesek regisztrációs épületében egy vékony kislány pedig el is vezetett minket a megoldásig. Keskeny, félkész folyosókon és lépcsőházakon keresztül eljutottunk az akkreditációs teremig, ahol hozzájutottam a nyakbavalóhoz. No, vissza gyorsan egy olyan bejáratig, ahol a leggyorsabban reméltem bejutni a Duna Arénába.

Ez a játék 40 percembe került, de legalább feltérképeztem magamnak a helyet, ahol majd mozoghatok, a sajtólelátót, a munkatermet és az úgynevezett mix zónát, ahol elkaphatom majd az úszásukon túlesett sportolókat.

Kifelé még meg kellett találnom a biztonsági okokból elkobzott eszközöket, és néhány kollégával eszmét is cseréltem, de mindenki hasonló homályról számolt be a helyszíni tájékoztatást tekintve. (Az egyik tévéstábot alig engedték ki a saját közvetítőkocsijáig – rend a lelke mindennek!)

A bringám felé tartva életemben először láttam élő észak-koreai embereket, de sajnos nem volt annyi lélekjelenlétem, hogy lefotózzam vagy megszólítsam a katonás rendben, egyenruhában sétáló kicsiny ázsiaiakat, talán legközelebb.

Hogy az „I don’t know” mit jelent, sokakkal együtt a vb nyitónapján megtanultam – magyarul is.